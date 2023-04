Vincent Bruins

Zondag 2 april 2023 19:48

Nyck de Vries zag een kans op punten in de Grand Prix van Australië in rook opgaan, toen hij bij de laatste herstart van achter werd geraakt door Logan Sargeant. In plaats van profiteur van de chaos werd de Nederlander dus juist slachtoffer. Volgens Robert Doornbos moet De Vries al vrezen voor zijn zitje bij AlphaTauri. Dat maakte hij duidelijk in het Race Café van Ziggo Sport.

De Vries startte als negentiende en werd uiteindelijk veertiende in zijn eerste race voor het B-team van Red Bull Racing in Bahrein, nadat hij teamgenoot Yuki Tsunoda, Sargeant en Kevin Magnussen aan zich voorbij zag gaan in het gevecht om de elfde positie. Ook in Saoedi-Arabië maakte hij een aantal plekken goed om wederom als veertiende over de streep te komen. In Australië zou de 28-jarige het zwart-witgeblokt niet halen, maar werd nog wel geklasseerd als vijftiende, omdat hij meer dan 90% van de raceafstand had afgelegd.

De Vries had mazzel in contact met Ocon

"Nyck heeft het zwaar," zo vertelde Renger van der Zande eerst. "Die actie was niet goed; hij ging wijd in bocht drie en dat was niet handig. Hij ging toen vliegen. Hij had mazzel dat hij door kon rijden," zei de Cadillac-fabriekscoureur, wijzend naar het contact met Esteban Ocon na de eerste herstart. "Dat hij niet finisht, was niet zijn schuld, maar wat er na de herstart gebeurde wel. Hij heeft niet een heel mooie seizoensstart, maar goed, geef hem de tijd."

Marko wordt ongeduldig

Doornbos is het niet met Van der Zande eens: "Zoveel tijd krijg je niet bij Red Bull. [hoofdadviseur Dr. Helmut] Marko wordt ongeduldig. Hij moet nu echt wakker worden en er voor gaan in de aankomende paar races, anders is dit niet te vergeten of te vergeven. Hij lag de hele race laatste door een eigen onhandige actie. Marko is keihard, de Formule 1 is keihard. De hype en de droom van de Formule 1 is natuurlijk waanzinnig, en dan merk je: 'de auto is niet competitief'. Maar dan moet je nog wel je teamgenoot verslaan," sluit de voormalig Minardi- en Red Bull-coureur af.