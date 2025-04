De FIA heeft Shaila-Ann Rao aangesteld als adviseur voor president Mohammed Ben Sulayem. Vanaf 1 mei zal Rao de president bijstaan op het gebied van regelgeving en commerciële zaken rondom de FIA-wereldkampioenschappen.

Haar komst is een belangrijke stap voor de FIA, die momenteel bezig is met een grote reorganisatie en financiële hervormingen. De FIA-president liet recent weten na te denken over het aanpassen van de strafregels in de Formule 1, na veel kritiek vanuit de autosportwereld. Rao brengt een hoop ervaring mee naar haar nieuwe rol. Ze is dubbel gekwalificeerd als advocaat en was eerder interim-secretaris-generaal voor motorsport bij de FIA. Daarnaast was ze juridisch directeur van de FIA en General Counsel bij Mercedes F1. Met haar uitgebreide achtergrond in de motorsportsector is ze een waardevolle aanwinst voor de organisatie.

Artikel gaat verder onder video

Officiële aankondiging

De aankondiging van haar benoeming vond vandaag plaats op de officiële website van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Daarmee wordt de samenwerking tussen Rao en de FIA dus voortgezet en zal ze haar expertise inzetten om de regelgevende en commerciële kaders verder te ontwikkelen ten behoeve van coureurs, teams en FIA-lidclubs. Helemaal zonder controverse, is Rao niet. Eerder werkte ze al vlak na haar Mercedes-werk bij de FIA, waar ze toen vertrok. De positie van de van Mercedes overgekomen medewerkster stond destijds al een tijdje ter discussie. Zo werd er door Red Bull Racing gehint op het lekken van informatie over de budgetcap van 2021 en wees het team hiervoor, zonder bewijs overigens, in de richting van Rao. Stefano Domenicali wilde de schijn van partijdigheid gelijk de wereld uit helpen, door de stellen dat er veel voormalig teamleden in dienst zijn bij de autobond.

Enthousiasme Ben Sulayem

FIA-president Ben Sulayem is echter blij met de terugkeer van Rao binnen de organisatie. “Ik ben verheugd om Shaila-Ann Rao terug te verwelkomen bij de FIA. Ze heeft een uitzonderlijk trackrecord in de wereldwijde motorsport en zal een grote aanwinst zijn voor mij en mijn team terwijl we de regelgevende en commerciële kaders blijven verbeteren in alle FIA-wereldkampioenschappen, ten voordele van onze coureurs, teams en FIA-lidclubs. Ze zal mij ook adviseren over zaken die verband houden met alle FIA Wereldkampioenschap-promotors.” De Emirati leider heeft recent ook Malcolm Wilson voorgedragen als nieuwe vicevoorzitter sport, nadat Robert Reid zijn functie neerlegde.