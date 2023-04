Jan Bolscher

De overwinning van Max Verstappen in Australië stond na afloop van de race kort ter discussie op social media vanwege hoe hij gepositioneerd stond bij de herstart, maar de Nederlander deed niets dat niet in de reglementen staat.

De Grand Prix van Australië kende een bijzonder chaotische slotfase, nadat Kevin Magnussen met nog twee ronden op het bord de muur raakte en daarmee een rode vlag veroorzaakte. Verstappen kwam goed weg bij de herstart en behield de leiding in de wedstrijd, maar achter hem ging het behoorlijk mis. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nyck de Vries en Logan Sargeant sneuvelden stuk voor stuk in de eerste paar bochten, waarna de rode vlag opnieuw werd gezwaaid.

Rumoer op het internet

De race werd uitgereden achter de safety car, maar kort na afloop ging het op social media met name over de herstart van Verstappen. Op beelden van de race was te zien dat de tweevoudig wereldkampioen behoorlijk ver naar voren stond opgesteld in zijn grid box, waardoor men zich afvroeg of dit wel helemaal binnen de regels was. Op zich geen hele gekke vraag, gezien de straffen van Ocon en Fernando Alonso in Bahrein en Saoedi-Arabië omdat zij niet goed opgesteld stonden bij de start.

Verstappen vrijgesproken

Het bleek echter een storm in een glas water. De FIA heeft inmiddels naar het voorval gekeken en besloten dat de Nederlander niets deed dat buiten het regelboekje valt. Verstappen is door het motorsportorgaan vrijgesproken omdat het contactvlak van zijn voorband de witte lijn van zijn grid box raakt, zo weet The Race. Dit was in eerste instantie op de opgedoken beelden ook duidelijk te zien.