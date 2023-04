Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 11:03 - Laatste update: 11:03

Max Verstappen heeft met zijn overwinning in de Grand Prix van Australië zijn koppositie in het klassement van het wereldkampioenschap verder verstevigd. Lewis Hamilton deed ook belangrijke zaken door als tweede over de streep te komen. De Mercedes-kopman houdt hierdoor zicht op Fernando Alonso, die vandaag derde werd.

De race op het Albert Park Street Circuit zorgde voor behoorlijk wat spektakel en dat resulteerde uiteindelijk in een toch wel verrassende einduitslag. Er vielen meerdere coureurs uit, die daardoor puntloos achterbleven, maar er waren ook meerdere rijders die boven hun verwachtingen wisten te presteren. Zo wist Lando Norris in zijn McLaren een knappe zesde stek binnen te slepen en scoorde ook Oscar Piastri belangrijke punten voor het team. Nico Hülkenberg wist in zijn Haas ook vriend en vijand te verbazen. De Duitser kwam als zevende binnen. Al met al zorgde de uitslag van de Grand Prix van Australië voor een paar verschuivingen in de WK-stand.

Hamilton kruipt met P2 iets dichter naar Alonso toe

Alonso finishte in Melbourne voor de derde keer op rij op het podium, maar zag Hamilton wel dichterbij komen. De zevenvoudig wereldkampioen finishte namelijk als tweede en sprokkelde daardoor een paar puntjes meer binnen dan zijn Spaanse concurrent. Hamilton staat nu op 38 punten tegenover 45 voor Alonso. Laatstgenoemde kwam echter op zijn beurt weer wat dichterbij aan Sergio Pérez, die met zijn vijfde plaats iets minder punten binnenhaalde. De Mexicaan heeft echter nog een marge van 9 punten, alvorens zijn tweede plaats echt in gevaar komt. Verstappen gaat met 69 punten fier aan kop in het klassement.

WK-stand Formule 1 na de Grand Prix van Australië

1. Max Verstappen - Red Bull Racing - 69 punten

2. Sergio Pérez - Red Bull Racing - 54 punten

3. Fernando Alonso - Aston Martin - 45 punten

4. Lewis Hamilton - Mercedes - 38 punten

5. Carlos Sainz Jr. - Ferrari - 20 punten

6. Lance Stroll - Aston Martin - 20 punten

7. George Russell - Mercedes - 18 punten

8. Lando Norris - McLaren - 8 punten

9. Nico Hülkenberg - Haas - 6 punten

10. Charles Leclerc - Ferrari - 6 punten

11. Valtteri Bottas - Alfa Romeo - 4 punten

12. Esteban Ocon - Alpine - 4 punten

13. Oscar Piastri - McLaren - 4 punten

14. Pierre Gasly - Alpine - 4 punten

15. Guanyu Zhou - Alfa Romeo - 2 punten

16. Yuki Tsunoda - AlphaTauri - 1 punt

17. Kevin Magnussen - Haas - 1 punt

18. Alexander Albon - Williams - 1 punt

19. Logan Sargeant - Williams - 0 punten

20. Nyck de Vries - AlphaTauri - 0 punten