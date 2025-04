Helmut Marko wordt er met zijn 81 jaar natuurlijk niet jonger op en de Oostenrijker kwam recent met een bijzondere gewenste opvolger op de proppen: Sebastian Vettel. Bij Sky Sports wordt die keuze behandeld door David Croft en Martin Brundle.

Marko is natuurlijk al jarenlang in dienst bij het team van Red Bull, waar hij een belangrijke rol speelt als de ontdekker van nieuwe talenten voor de renstal. Zo kwam hij met namen als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen voor het Oostenrijkse team. Heren die allemaal een succesvolle loopbaan kenden in dienst van Red Bull. Toch wordt ook de Oostenrijker een dagje ouder en zal er op de achtergrond langzaam maar zeker ook aan een opvolger gedacht moeten worden.

De uitspraken

Tegenover Sky Sports Deutschland besprak Marko eerder zijn toekomst en wees hij Vettel aan als gewenste vervanger. "Ik denk dat hij de ideale kandidaat zou zijn om mijn opvolger te worden. Het is duidelijk dat je het op een gegeven moment niet meer kunt doen, mede vanwege je leeftijd. Want die reisverplichtingen zijn niet niks," zo verwees hij naar het vele reizen. Het is nog geen zekerheid dat 'Seb' de rol zou willen, maar Marko ziet het wel zitten. "Natuurlijk zou het geweldig zijn als iemand als Sebastian het zou kunnen overnemen. Aan de ene kant heb je het juniorprogramma; hij werkt hier al met meisjes in de karts in Saoedi-Arabië. Aan de andere kant is er natuurlijk het sterke strategische leiderschap van zijn Formule 1-team."

Andere wind binnen Red Bull

Nu wordt die mogelijke overgang ook bij Sky Sports besproken door Croft en Brundle: "Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, was eerder in gesprek met Helmut Marko en Christian Horner. Marko leek niet echt heel blij vannacht en nomineerde Sebastian Vettel als zijn opvolger bij Red Bull op de dag dat hij niet meer bezig wil zijn met het ontwikkelingsprogramma van jonge coureurs." Brundle haakt in en verwacht een hele andere aanpak van de Duitser: "Dat zou een totaal andere stijl zijn!"

