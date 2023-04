Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 06:18

Max Verstappen (25) is nu al vrij serieus gaan nadenken over het einde van zijn carrière in de Formule 1. Begin dit weekend kwam al naar buiten dat Verstappen alle wijzigingen in de sport niet trekt en dit bevestigt hij nu nogmaals tegenover De Telegraaf. "Op een gegeven moment is dit het niet meer waard", zo zegt hij.

De Formule 1 is de laatste jaren - eigenlijk al sinds het handen is van Liberty Media - druk bezig het entertainmentgehalte te verhogen. Dit resulteerde onder meer in een vollere kalender en de komst van sprintraces. En het einde lijkt nog niet in zicht. De Formule 1 mikt op nóg meer races in de toekomst en wil ook blijven sleutelen aan de opzet van het raceweekend. Zo overweegt men om één vrije training te vervangen of te schrappen en kijkt men ook naar een test met een tweede kwalificatie om de startgrid voor de sprintrace en de hoofdrace apart te bepalen. Verstappen vindt dit allemaal te veel van het goede en denkt serieus na over zijn toekomst.

Verstappen blijft minstens tot 2028

Met zijn 25 jaar zou Verstappen nog wel een decennium of meer actief kunnen blijven in de Formule 1, maar de kans is klein dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen. Hij vertelt dat hij zeker zijn huidige contract bij Red Bull Racing - dat nog loopt tot medio 2028 - uitdient, maar daarna trekt hij wellicht de stekker eruit. "Ik ga niet eerder stoppen dan in 2028, maar dit (de wijzigingen vanuit de F1, red.) helpt allemaal niet mee als ik een beslissing moet gaan nemen om daarna door te gaan", zo waarschuwt hij het management van de sport.

Gesprekken met FOM over toekomst

Verstappen zegt dan ook in gesprek te zijn met het FOM, om zijn zorgen kenbaar te maken. "Ik heb al met het management van de Formule 1 gepraat en uitgelegd hoe ik het zie", zo vertelt de regerend wereldkampioen. Verstappen snapt dat de sport meer entertainment wil voor de fans en meer kaartjes hoopt te verkopen, maar er zit wel een grens aan. "Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren", aldus de Nederlander.

Verstappen denkt serieus na over exit in nabije toekomst

Alle wijzigingen die er al zijn geweest - en die er nog aan zitten te komen, zijn Verstappen een doorn in het oog en maken dat hij serieus nadenkt om op termijn een punt te zetten achter zijn carrière. "Ik ben ook van zo'n andere opzet (van het raceweekend, red.) geen voorstander. De weekenden worden op die manier nog drukker en intenser, en er zijn al zoveel races", zo zegt hij. "Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in. Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard om zoveel weg te zijn van huis. Dan wil ik ook andere dingen gaan doen."