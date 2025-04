Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië vele critici de mond gesnoerd: hij wist zich door een waanzinnige ronde te plaatsen voor pole-position, maar wat is het geheime ingrediënt hiervan?

Na afloop van de derde training verscheen de viervoudig wereldkampioen voor de camera van Viaplay. In het korte interview kwam hij met een opvallende quote: de Nederlander zou totaal niet bezig zijn met randzaken. "Ik wil heel graag mijn best doen, maar als het dan even niet lukt, dan is dat zo," begint Verstappen over zijn rondes op het circuit in Jeddah.

Verstappen heeft weinig zin in persmomenten

Ook laat hij zich uit over de vele persmomenten die hij gedurende het jaar meemaakt, met name de persconferenties: ''Nou, ik heb gewoon niet zoveel zin om met heel veel mensen te praten. Ik zit al zo lang in deze sport en op gegeven moment ken je wel iedereen.'' Hieruit blijkt dat de regerend wereldkampioen niet zoveel zin heeft in deze randzaken en de focus vooral wilt leggen op zijn prestaties in de auto: ''Hoe minder je zegt op de persmomenten hoe beter eigenlijk'', voegt hij er nog aan toe.

Uitlating over kritiek

Zoals we Verstappen kennen, blijft hij erg nuchter als het gaat om aandacht. Al vanaf zijn toetreding tot de hoogste klasse van de autosport gaat het over hem: hij is té jong, hij is té snel. Ondanks de vele focus daarop, laat hij weten: "Je moet daar gewoon niet te veel mee bezig zijn. Om heel eerlijk te zijn zit ik nu gewoon in een fase waarin het me niet zo interesseert wat anderen van mij vinden en schrijven. Ik doe gewoon mijn ding en leef mijn leven. Ik kom naar het circuit, stap in de auto en doe mijn best met de mensen waarmee ik werk. Vervolgens ga ik naar huis en pak ik mijn leven buiten de Formule 1 op."

