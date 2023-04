Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 1 april 2023 14:10

Christian Horner snapt niet waarom de FIA nu opeens heeft besloten om strenger op te gaan treden tegen personeel dat na de race in de hekken klimt en vindt het jammer dat het zover moet komen. Wel benadrukt hij dat Red Bull zich aan de reglementen zal houden.

Eerder deze week herinnerde wedstrijdleider Niels Wittich de teams eraan dat het tegen de regels is om bij het vallen van de geblokte vlag tegen de hekken van de pitmuur te klimmen. Dit reglement werd in het verleden nooit echt nageleefd, maar zal vanaf deze week extra scherp in de gaten gehouden worden. Overtreding van deze reglementen zou een team zomaar duur kunnen komen te staan. Horner is zich van geen kwaad bewust, maar benadrukt dat zijn team zich aan de reglementen zal gaan houden. "Ik was eerlijk gezegd verrast dat het een probleem was", reageert Horner op het nieuws. "Maar ik denk dat alles wat met veiligheid te maken heeft natuurlijk heel serieus genomen moet worden."

Toch vindt hij het wel jammer dat we deze taferelen niet meer zullen zien. "Het is een redelijk iconisch moment wanneer je een Grand Prix-auto een Grand Prix ziet finishen en zijn team het vanaf het hek viert, zolang het maar op een veilige manier gebeurt... Ik heb het persoonlijk nog nooit een probleem zien opleveren. Ik heb altijd gedacht dat het een onderdeel was van Grands Prix. We hebben dat 94 keer bereikt als Red Bull Racing, en niet één keer hebben we ooit een blessure gehad of gezien dat er een probleem was. Maar weet je, als dat de regels zijn, dan zijn dat de regels."

Bijval vanuit McLaren

Hij krijgt bijval van McLaren-CEO Zak Brown. "Ja, wat Christian zei. Ik weet niet precies wat de aanleiding was om het te veranderen. Ik ben niet op de hoogte van een incident. Dat gezegd hebbende, is veiligheid voor ons allemaal van cruciaal belang. Als ze het gevoel hebben dat het mogelijk niet veilig is en dit de regels zijn, dan houden we ons eraan."