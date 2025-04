McLaren dominant in VT2, Verstappen blijft bij tijdens kwalificatieruns, crash Tsunoda

De tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië is op P1 afgesloten door Lando Norris. De Brit wist teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen voor te blijven onder de lichten van Djedda en gaat zo met vertrouwen de zaterdag in.

Tijdens de eerste vrije training, die in zonnige en warme omstandigheden verliep, bleek Pierre Gasly met Alpine in vorm te zijn door op P1 af te sluiten. Ook Williams ging prima, terwijl Racing Bulls het lastig had. Veel coureurs kozen voor mediums - softs, terwijl Haas en Carlos Sainz voor de combinatie hards - softs gingen. Verstappen en Yuki Tsunoda zaten 0.003 seconden van elkaar af, terwijl de andere coureurs ook opvallend dicht in de buurt van McLaren zaten ten opzichte van voorgaande vrijdagen.

Bortoleto afwezig tijdens VT2, mediums populair in openingsfase

Aangezien de tweede vrije training op ongeveer hetzelfde tijdstip en dezelfde omstandigheden werd verreden als de kwalificatie en race op zaterdag en zondag, gingen de coureurs allemaal meteen naar buiten voor hun longruns, kwalificatieruns en daarna weer longruns. Wie niet meedeed aan VT2 was Gabriel Bortoleto. Bij zijn auto was een olielek gevonden waardoor hij de tweede sessie niet mee kon doen. De coureurs gingen net zoals in VT1 vooral op de mediums naar buiten bij de start van de sessie. Alexander Albon besloot tegen de stroming in te gaan en ging op hards naar buiten, de rest ging dus op mediums.

Veel coureurs waren zoekende en gingen zeker in de eerste bocht in de fout, waaronder Lance Stroll die even een gele vlag veroorzaakte. Na twintig minuten in de sessie stond Charles Leclerc op P1 met een 1:29.002, voor Piastri en Norris. Verstappen vonden we op P7 terug, hij was op dat moment bijna 0.2 seconden langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda (P4). Het hoogste aantal rondjes stond op naam van Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Tsunoda met negen rondjes.

Gabriel Bortoleto will not take part in FP2 due to a fuel leak on his Kick Sauber 👇#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/nHtIZMKWjU — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

Kwalificatieruns tijdens middenfase VT2

Liam Lawson bleek de eerste coureur te zijn die naar de softs ging met nog veertig minuten te gaan in VT2, gevolg door George Russell en de rest van het veld. Er waren in deze periode steeds meer uitstapjes te zien, vooral omdat de coureurs meer risico's begonnen te nemen tijdens de kwalificatieruns.

Met nog twintig minuten te gaan in de sessie stond Norris op P1 met een 1:28.267, voor Piastri, Verstappen, Leclerc en Sainz. Het hoogste aantal rondjes op dat moment stond op naam van Antonelli en Hamilton met zestien rondjes. Alle coureurs zaten toen al boven de tien rondjes en incidenten, op wat lichte touches met de muren in Djedda, waren er eigenlijk niet.

Lance Stroll spins and briefly comes to a stop in the Turn 1 run-off! 🔃#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/lmCvDwBxx4 — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

Laatste twintig minuten gedomineerd door longruns

Verstappen ging in de laatste fase van de sessie eigenlijk als eerste van de softs af om weer terug naar de mediums te gaan en longruns te doen met meer benzine in de auto. Dit besloten meerdere coureurs te doen op de banden die ze begin VT2 al in hadden gereden. Hierdoor werden de tijden eigenlijk niet echt meer verbeterd in de laatste twintig minuten en werd er vooral data verzameld.

De sessie werd afgesloten met een rode vlag door een crash van Tsunoda in de laatste bocht, een bocht die ook Verstappen nog goed kent. Er was vooral schade aan de voorvleugel, de voorkant en de rechterachterkant van de auto. Uit de herhaling bleek dat hij eerst de muur links had geraakt door te scherp in te sturen en daarna niet meer kon corrigeren. De sessie werd daarna alleen nog hervat voor een oefenstart. Norris sloot VT2 dus op P1 af met een 1:28.267, voor Piastri, Verstappen, Leclerc, Sainz, Tsunoda, Russell, Gasly, Nico Hulkenberg en Albon. Het uiteindelijk hoogste aantal rondjes in de sessie kwam op naam van Sainz met 21 rondjes. Verder kwamen alleen Verstappen, Albon en Hamilton aan twintig rondjes.

Nooo! Yuki Tsunoda is into the wall and the red flag is deployed 🚩



The Red Bull driver is OK#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/K6uChMFWOE — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

