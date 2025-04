Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella is het gedoe rondom de flexibele vleugels een storm in een glas water. De Italiaan beroept zich op de test van de FIA, waar de MCL39 'gewoon' doorheen komt.

Flexibele onderdelen zijn niet nieuw binnen de Formule 1, maar vorig jaar werd duidelijk dat McLaren nieuwe toepassingen had gevonden. Zo doorstaan hun wagens de test van de FIA, maar kunnen ze op de baan wel het gewenste effect creëren. Het kan rekenen op kritiek van enkele concurrenten, zoals Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, maar ook Christian Horner heeft gewezen op de flexiwings. Vanaf de Grand Prix van Spanje komen er aangescherpte regels rondom de flexende onderdelen, en Red Bull verwacht dat McLaren daarmee een deel van haar voorsprong zal verliezen.

Beetje flexen mag volgens Stella

In gesprek met Viaplay legt Stella uit dat hij alle vertrouwen heeft in de legaliteit van zijn wagens. "Ik heb honderd procent vertrouwen. Sterker nog: wat is het nieuws?", zo vraagt hij zich inmiddels af. "Waar hebben we het überhaupt over? Bedoelen we dat er teams zijn die de auto helemaal niet laten flexen?", aldus Stella, die het een keuze vindt om voor flexibele vleugels te gaan. McLaren zoekt simpelweg het randje van de regels op: "En er zijn teams die zeggen: 'Dit mag ik binnen de reglementen.' Oké, binnen de reglementen mag mijn auto een beetje flexen. Elk onderdeel dat 100 of 200 kilo druk krijgt, zou flexen. En als je dat doet binnen de reglementen, is het qua prestaties bijna een uitruil."

Red Bull kiest andere aanpak

In zijn ogen heeft Red Bull, waar toch voornamelijk de klachten vandaan komen, een andere ontwikkelingsrichting gekozen die ook voordelen heeft. "Ook de aanpak van Red Bull heeft voordelen. En daar werken ze erg hard voor. Red Bull wil de neerwaartse druk behouden in de snelle bochten, al kost dat topsnelheid. Wij gaan meer voor topsnelheid, al kost dat wat neerwaartse druk", aldus de teambaas van McLaren.

