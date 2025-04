Formule 1-commentator Jack Plooij vermoedt dat de vermeende discussie tussen de manager van Max Verstappen, Raymond Vermeulen, en Helmut Marko verkeerd is geïnterpreteerd. Plooij benadrukt namelijk dat het duo goede vrienden is en dat de frustraties vooral op Christian Horner gericht zijn.

Afgelopen weekend kwam Red Bull Racing niet goed voor de dag. De hoge bandenslijtage werd van tevoren al aangewezen als een van de grote zorgenkindjes van het team, maar er zat in Bahrein ook totaal geen snelheid in de RB21. Daarnaast had Red Bull de teamopdrachten niet goed op orde. Niet alleen Verstappen kende namelijk tot tweemaal toe een trage pitstop, ook bij Yuki Tsunoda had Red Bull het niet goed geregeld.

Artikel gaat verder onder video

'Geen ruzie tussen Marko en Vermeulen'

Na afloop verschenen er allerlei berichten over een verhit onderonsje tussen Marko en Vermeulen. De gedachte was dat de manager van Verstappen een uitbrander gaf aan de adviseur van Red Bull Racing, maar dat ziet Plooij anders. "Na de race zou zijn manager een discussie hebben gehad met Helmut Marko. Ik ga er alleen niet van uit dat het een discussie was. Ik denk dat Raymond Vermeulen gewoon even wilde levelen met Marko, omdat hij en Marko hele goede vrienden zijn. Marko sloot immers de grote deal met Verstappen", opent Plooij in The Red Flag Podcast.

Horner is de boosdoener volgens Plooij

Volgens Plooij is het dan ook niet aannemelijk dat de frustraties op Marko waren gericht. "Ik denk niet dat het bekvechten was tussen die twee. Ze waren gewoon de boel op een rijtje aan het zetten - wat er allemaal misging - en dat moet richting de teambaas. De teambaas moet simpelweg de schuld krijgen, niet Helmut Marko. Ze hadden geen ruzie, ze waren gewoon hun woede aan het bespreken," gaat Plooij verder. Vervolgens doet hij een gedeelte van het gesprek na: 'Dit had anders moeten zijn. Heb je de pitstops gezien? Dat was echt waardeloos en ze hebben het verkloot. Zullen we richting Christian Horner gaan? Ga jij maar richting Horner.' Dat is waarschijnlijk wat er is gebeurd."

Gerelateerd