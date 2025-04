Doornbos gelooft nog altijd in vijfde titel Verstappen: "Dat mag je nooit afschrijven"

Robert Doornbos stelt dat het heel normaal is dat een dominant team zijn overmacht verliest na vier à vijf jaar. Wel is hij in gesprek met Motorsport.com duidelijk: de ondergrens bij Red Bull ligt momenteel erg laag en Max Verstappen kan dit niet lang meer volhouden.

De voormalig Formule 1-coureur ziet dat Verstappens titelkansen nog steeds overeind staan, mede dankzij de situatie bij de concurrentie. Lando Norris en Oscar Piastri zullen naar verwachting punten van elkaar afsnoepen, wat de kansen voor de Nederlander vergroot. Bovendien staan er nog twintig Grands Prix op de kalender, waardoor het kampioenschap er over een paar races alweer heel anders uit kan zien.

Artikel gaat verder onder video

'Max nooit afschrijven'

Wat betreft de rijderstitel ziet Doornbos nog een kleine kans voor Verstappen. "Dat mag je nooit afschrijven, zeker niet met iemand als Max Verstappen achter het stuur. We zitten pas in ronde vier, dus er is nog een hoop te winnen, maar je moet ook realistisch zijn. Als de andere teams rustig doorontwikkelen en minder fouten maken... Lando Norris heeft al best wat punten laten liggen. Dan wordt het wel lastiger om die rijderstitel te pakken. Bij de constructeurs zijn ze sowieso kansloos," zo is Doornbos realistisch.

Dominantie komt en gaat

In zijn ogen domineren teams in fases en die van Red Bull is simpelweg voorbij. "We weten dat je vier a vijf jaar lang dominant kan zijn met een Formule 1-team. Dat hebben we gezien bij Mercedes, maar ook bij Ferrari in het verleden en ook bij Red Bull met Sebastian Vettel en dan ebt dat weer weg. Max is echt wel vier jaar aan het pushen met het team en tot grote hoogtes. Je weet dat je dat niet kan vasthouden, maar dit is wel een hele harde realiteitscheck", zo wijst hij naar de diepe dalen.

Hoewel Verstappen zich tot nu toe loyaal heeft opgesteld richting Red Bull, vermoedt de Rotterdammer dat deze situatie niet te lang moet duren. "Ik denk: als het zo doorgaat, dan gaat hij wel een deurtje verder kijken. Mercedes wil hem heel graag hebben – wie niet?", besluit Doornbos.

Gerelateerd