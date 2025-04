Lando Norris werd zondag tijdens de Grand Prix van Bahrein weliswaar derde, met een lekker gevoel uit de woestijn vertrekken doet hij zeker niet. Na zijn prima race, waar hij nog bijna tweede werd, blijft hij kritisch en met een duidelijk gebrek aan zelfvertrouwen.

Na een weekend waarin het team van McLaren voorlopig de spierballen heeft weten te tonen, was het op zondag om 17:00 uur onder de kunstlichten van het Sakhir International Circuit tijd voor Grand Prix van Bahrein. Duidelijk was dat de papayagekleurde bolides over een ruime marge leken te beschikken ten opzichte van de rest van het veld, terwijl daarachter bij veel teams de vraagtekens toch behoorlijk groot waren richting de sessie. Oscar Piastri deed wat van hem gevraagd werd en win de race, maar aan de andere kant van de garage was iemand verre van tevreden.

Norris voelt zich niet goed

Na afloop van zijn betere zondag ten opzichte van de zaterdag is Norris nog altijd verre van tevreden: "Derde is niet verschrikkelijk, maar ik heb te veel fouten gemaakt. Ik voel me niet comfortabel in de auto. Ik ben niet blij en voel me niet goed. Hoe dat komt? Ik weet het echt niet. Het is lastig om goed uit te leggen, maar het klikt gewoon niet met de auto. Ik heb daar geen duidelijk antwoord op. Anders zou ik het hier en nu meteen met jullie delen. Als coureur voel je tijdens het rijden gewoon wanneer het wel of niet klikt met je auto. Het is niet dat ik geen vertrouwen heb in de auto, want snelheid hebben we wel. Kijk maar naar wat Oscar liet zien. Ik ben alleen zelf niet in staat om te rijden zoals ik wil”, zo citeert Algemeen Dagblad.

Heel anders dan in 2024

Hij is dan ook maar blij met één ding: "Dat het voorbij is." Ten opzichte van 2024 is alles anders voor Norris: "Toen wist ik precies bij elke bocht wat er met de auto zou gebeuren. Ik voelde me één met de auto. Ik kan niet meer het tegenovergestelde voelen dan ik nu doe. Zelfs toen ik won in Australië voelde ik me nooit comfortabel of zelfverzekerd. De auto is mega en dat helpt mij uit veel problemen, maar het doet pijn om te zeggen dat ik zelf nog lang niet zo goed ben als ik kan zijn. Dat doet echt pijn. Er klopt gewoon iets niet, maar wat?” Ik heb zelfs na de kwalificatie nog proberen te begrijpen waar ik mee worstel. Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar? Ligt het aan mij? Ligt het aan de auto? Dat is zo ingewikkeld”, besluit de aangeslagen Brit.

