Volgens Robert Doornbos is Max Verstappen in twee weekenden van 'hero' naar 'zero' gegaan. Red Bull Racing sloeg de plank totaal mis in Bahrein en Doornbos blikt op Instagram terug op de veelbewogen Grand Prix.

Bij Red Bull Racing werd vorige week nog de overwinning gevierd, maar het team kwam afgelopen zondagavond van een koude kermis thuis. Verstappen had totaal geen snelheid in zijn RB21 en gaf na afloop aan dat het een weekend was om snel te vergeten. McLaren daarentegen domineerde met Oscar Piastri. Teamgenoot en klassementsleider Lando Norris wist zich terug te knokken naar het podium, maar Doornbos zag wederom veel foutjes.

Artikel gaat verder onder video

Piastri top, Norris uiteindelijk oké

"Het was een spektakel in de woestijn, met Oscar Piastri als uiteindelijk terechte winnaar. Snelste in de training, kwalificatie en in de race. En we hebben hem eigenlijk niet eens in beeld gezien", zo doet Doornbos zijn spreekwoordelijke hoed af voor de Australiër. Norris kende een mindere race, hoewel de derde plek natuurlijk nog oké is. "Zijn teamgenoot daarentegen, Lando Norris, zagen we wel vaker in beeld, want opnieuw maakte de Engelsman veel foutjes. Hij had wel een goede start, maar ook daar maakte hij alweer een foutje en moest hij vijf seconden straf inlossen. Na een lang gevecht kwam hij uiteindelijk als derde over de streep," zo beschrijft de Rotterdammer de race van Norris.

Dramatische race voor Verstappen

Bij Red Bull Racing overheerst vooral het chagrijn en dat heeft Doornbos ook gezien. "En dan hoor ik jullie denken: waar is Max Verstappen? Voor Max was het dramatisch op P6, want hij lag zelfs op een gegeven moment laatste in de race. De pitstops: drie seconden, zes seconden. De set-up was niks. Het ging van kwaad tot erger bij Red Bull dit weekend. Dus van 'hero' naar 'zero'," aldus Doornbos, die hoopt dat Verstappen zichzelf kan revancheren in Djedda.

