Lewis Hamilton zal de F1 Grand Prix van Bahrein moeten aanvangen vanuit het middenveld. De Ferrari-coureur was in zak en as na de kwalificatie en verontschuldigde zich bij het team. Hij stond moedeloos bij Viaplay waar hij geen verklaring leek te hebben voor de tegenvallende sessie.

Ferrari heeft tot nu toe slechts één podium behaald in het Formule 1-seizoen van 2025. Hamilton schreef namelijk de Sprint in China op zijn naam, maar dat is dan ook het enige hoogtepunt geweest voor Ferrari. Ze werden na de Grand Prix in Shanghai gediskwalificeerd, en in Australië en Japan was het een kwestie van puntjes sprokkelen. De zevenvoudig wereldkampioen zal opnieuw een uitdagende wedstrijd tegemoet gaan in Bahrein. Hij kwam niet verder dan de negende positie in Q3. Ploegmaatje Charles Leclerc deed het daarentegen een stuk beter. Hij klokte de derde tijd en schuift op naar P2 naast poleman Oscar Piastri na een gridstraf voor George Russell.

Verschrikkelijk slechte prestatie

Op de vraag van de aanwezige media in Bahrein of zijn fans iets magisch van hem kunnen verwachten, antwoordde Hamilton stellig: "Nee. Zo simpel is het. Wacht daar niet op. Kijk en geniet gewoon, maar we werken zo hard als we maar kunnen. Meer kan ik niet zeggen."

De Brit stond vervolgens terneergeslagen voor de camera van Viaplay na de kwalificatie: "Voor mijn verschrikkelijk slechte prestatie", reageerde hij op het feit dat hij zijn excuses had aangeboden aan het team en waarom hij dat had gedaan. Na de vraag wat er fout was gegaan en wat hij beter had kunnen doen, bleef het lang stil, voordat hij haast fluisterend zei: "Ik weet het niet... Gewoon te langzaam."

