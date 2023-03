Jeen Grievink

Vrijdag 31 maart 2023 17:59 - Laatste update: 18:06

Lando Norris verlengde vorig jaar zijn contract bij het team van McLaren tot medio 2025, maar er klinken geluiden dat hij twijfels heeft over zijn toekomst. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes zouden de situatie nauwlettend in de gaten houden. Zak Brown heeft echter slecht nieuws voor hen: "Hij heeft nul ontsnappingsclausules."

Vlak voor aanvang van het 2022-seizoen verlengde Norris zijn contract bij McLaren en tekende hij een deal voor de langere termijn. De talentvolle Brit zette een krabbel onder een overeenkomst die hem tot medio 2025 aan boord houdt bij de renstal uit Woking. Er gaan geruchten dat Norris inmiddels spijt begint te krijgen van deze deal, want sinds hij zijn handtekening heeft gezet, is het team niet vooruit te branden. Ook dit jaar is McLaren weer bijzonder matig aan het nieuwe seizoen begonnen. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes zouden naar verluidt Norris graag uit zijn lijden verlossen, maar voor hen heeft Brown een duidelijke boodschap.

Geen ontsnappingsclausules in contract Norris

Tijdens de onderhandelingen heeft Norris volgens Brown geen ontsnappingsclausules afgedwongen. Vaak laten coureurs deze zogenoemde clausules in hun contract opnemen voor het geval dat - bijvoorbeeld - een auto niet aan de verwachtingen voldoet. Norris heeft zo'n auto, maar niet de verlossende clausule, zo zegt Brown. "Hij heeft nul ontsnappingsclausules", aldus de teambaas tegenover Sky Sports.

Norris gaat nergens naartoe en is gelukkig bij McLaren

Hij vervolgt: "Uiteindelijk, als zijn contract afloopt (in 2025, red.) en wij niet presteren en hij het gevoel heeft dat hij races zou kunnen winnen en kan strijden om het kampioenschap, dan denk ik dat iedereen, coureur of teammember, zou overwegen te vertrekken. We zijn hier allemaal om te winnen." Maar volgens Brown is het nu nog niet aan de orde dat Norris wil vertrekken. Geïnteresseerde teams hoeven dan ook nergens op te rekenen.

""Hij heeft een contract bij ons en, belangrijker nog, hij is erg gelukkig hier en hij ziet de vooruitgang die we boeken. Hij is een teamspeler", zo zegt Brown. "Afgezien van de contracten gaat het erom dat hij zich in een gelukkige omgeving bevindt, hij gaat mee op reis en we hebben wat tijd om hem te bewijzen dat we hem een ​​auto gaan geven die in staat is om te winnen."