Robert Doornbos is van mening dat Yuki Tsunoda zich volledig op zichzelf moet focussen, omdat hij het voorlopig nog wel stevig af zal blijven leggen teammaat Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Yuki Tsunoda debuteerde afgelopen weekend in Japan bij Red Bull Racing. In een race waarin inhalen nagenoeg onmogelijk bleek, bleef hij steken op de twaalfde plaats. Teammaat Max Verstappen won de race. In de eerste twee vrije trainingen in Bahrein leek Tsunoda er opnieuw nog niet lekker bij te zitten in vergelijking met de mannen in de kop van het veld. Robert Doornbos is echter van mening dat de 24-jarige coureur zo weinig mogelijk moet kijken naar wat er om hem heen gebeurt.

Gunfactor Tsunoda

"Yuki heeft natuurlijk een bepaalde gunfactor", klinkt het in het Race Café van Ziggo Sport. "Hij doet het hartstikke leuk voor de media en ik denk dat hij in Japan... Ja, meer zat er voor hem niet in. Het is eigenlijk wel triest dat je bij je debuut bij een topteam, je jongensdroom komt uit, geen punten kan scoren en je teammaat de race wint. Dat doet gewoon pijn."

'Geen dikke punten in Bahrein'

De analist vervolgt: "Ik zag een beetje teambuilding tussen Max en Yuki, die waren samen met hun trainers aan het padellen. Dat is een goede opbouw naar het weekend. Yuki moet zich echt focussen op zichzelf. Hij weet dat hij in die auto mag blijven zitten, maar zes, zeven tienden gaat hij wel opnieuw aan z´n broek krijgen dit weekend. Daar ben ik wel bang voor. Dus dat worden geen dikke punten voor hem."

