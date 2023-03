Remy Ramjiawan

Vrijdag 31 maart 2023 10:25 - Laatste update: 10:42

Voor tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is er nog wel wat werk aan de winkel na de tweede vrije training in Australië. De Red Bull-coureur wist uiteindelijk achter Fernando Alonso en Charles Leclerc aan te sluiten als derde, maar geeft toe dat hij het goede gevoel met de banden nog mist.

Verstappen vangt het raceweekend in Australië aan als de klassementsleider, met een voorsprong van één punt op teamgenoot Sergio Pérez en op de derde plek staat Alonso. De eerste twee oefensessies op het Albert Park Circuit zitten er inmiddels op en Verstappen wist de eerste training nog als snelste af te sluiten, maar in de tweede training kwam al snel een regenbui om de hoek kijken en niemand was in staat om daardoor de rondetijden te verbeteren.

Weinig grip en glad asfalt

Op Verstappen.com legt de Nederlander het uit: "Er is weinig grip en het asfalt is hier glad. Dat was vorig jaar ook al. Het is moeilijk om de banden te laten werken. Dus het is heel moeilijk als je naar buiten gaat en meteen wilt pushen." Tijdens de eerste training werd de sessie onderbroken door een rode vlag. Dit was omdat het GPS-systeem niet goed werkte, waardoor gevaarlijke situaties op de baan ontstonden. "En met die onderbrekingen en rode vlaggen die we tijdens de eerste sessie hadden, kom je nooit echt in je ritme. Maar we gaan vanavond naar de data kijken om te zien wat we morgen moeten doen om de juiste keuzes te maken", zo wijst hij naar het nodige werk.

Banden aan de praat krijgen

De titelhouder is over het algemeen tevreden over de auto, wel onthult hij dat het lastig is om de banden te laten werken op het Albert Park Circuit. "De auto voelde wel goed. Al is het nu moeilijk te zeggen. We kwamen nooit echt in een window waarin ik het gevoel had dat ik de banden helemaal onder controle had", zo legt Verstappen uit. Het betekent dat de Red Bull-coureur samen met zijn engineers naar de data gaat kijken. "Dus we moeten vanavond nog even wat bestuderen, maar dat zal wel goed komen. Morgen wordt het waarschijnlijk droog. Dus we gaan ons gewoon daarop focussen. Dan is het al moeilijk genoeg denk ik", aldus de 25-jarige Verstappen.