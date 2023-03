Remy Ramjiawan

Vrijdag 31 maart 2023 10:57

De 33-jarig Daniel Ricciardo is voorlopig blij met zijn jaartje er tussenuit, maar wil vanaf juli weer op zoek gaan naar een vast racezitje voor het komende jaar. Bij The Athletic gaat de Australiër in op zijn sabbatical en onthult hij zijn plannen voor de toekomst.

Dit weekend is Ricciardo aanwezig in de renstal van Red Bull Racing tijdens het Grand Prix-weekend in Melbourne. De Australiër vertolkt dit seizoen vooral een rol achter de schermen, maar de goedlachse coureur stapt ook in de auto om hier en daar een demonstratierit te geven. Na het tegenvallende avontuur bij McLaren koos Ricciardo voor een overstap naar Red Bull Racing, toen het team uit Woking liever zag dat Oscar Piastri in de auto zou gaan plaatsnemen. Voorlopig heeft Ricciardo nog geen concrete deals op zak en geniet hij van de vrije tijd.

Mogelijke rentree

"Er zijn signalen die wijzen op een terugkeer", zo valt Ricciardo meteen met de deur in huis, als hem gevraagd wordt hoe het ervoor staat. Nu hij in een wat rustiger vaarwater zit heeft hij tijd om goed over de volgende stap na te denken. "Ik heb het gevoel dat ik daar momenteel naar op zoek ben, althans in mijn hoofd. ... Ik heb mezelf nu zelfs in scenario's geplaatst waarbij ik denk: als ik morgen weer op de grid sta, wat zou ik dan anders doen? Daar heb je gewoon de kans niet voor als je erin zit, maar ik denk ook dat alles met een reden gebeurt", zo legt hij uit.

'Betere versie worden'

De Australiër was sinds 2011 een vaste waarde op de grid, maar kan de tijd buiten de baan nu goed gebruiken om een goede beslissing te nemen. "Nu ik de kans heb om een stap terug te doen en alles van een afstand te bekijken, en ook met de luxe van tijd, om niet gedwongen te worden om een beslissing te nemen of iets te overhaasten, heb ik het gevoel dat als ik weer op de startgrid sta, ik echt geloof dat ik een betere versie van mezelf zal zijn. Een meer volwassen, ervaren, completere versie", aldus The Honey Badger.