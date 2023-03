Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023 16:49

George Russell moest zijn derde plek in Saoedi-Arabië later op de avond tóch plotseling weer inleveren toen de straf voor Fernando Alonso toch weer teruggedraaid werd en de Brit dus alsnog vierde was geworden. Russell onthult nu een bijzonder persoon van wie hij het nieuws vernam op het vliegveld.

Alonso zal zijn zondagavond in Djedda toch als een achtbaan aan emoties hebben beleefd. De Spanjaard mocht naar het podium om de bokaal voor de derde plek op te halen, maar zag na afloop ineens zijn P3 in rook opgaan toen de FIA besloot hem op een tijdstraf van tien seconden te trakteren wegens het niet correct uitvoeren van zijn tijdstraf die hij bij de start van de race opliep. Enkele uren na de race mocht de tweevoudig wereldkampioen echter alsnog juichen.

Artikel gaat verder onder video

Sportiviteit over en weer

De beslissing werd namelijk door de wedstrijdleiding teruggedraaid, waardoor niet Russell maar Alonso toch de beker mee naar huis mag nemen. Russell had inmiddels echter al een bericht de wereld in geslingerd om zijn podium te vieren. In het bericht reageerde hij overigens wel bijzonder sportief op zijn 'onverdiende' podium en liet hij doorschemeren dat eigenlijk de Spanjaard de man was die het podium het meest verdiend had in Djedda. Dat weerhield Alonso er overigens niet van om Russell op Twitter voor te gek te houden, een actie waar de Brit later zelf weer sportief op reageerde.

Alonso bracht het slechte nieuws

Achter het hele verhaal tussen Russell en Alonso gaat echter nog een anekdote schuil. Het was namelijk nota bene de tweevoudig wereldkampioen die in Djedda het slechte nieuws aan de jonge Brit vertelde. "Fernando was eigenlijk de eerste persoon die mij vertelde dat ik de derde positie had verloren!", onthult Russell. "Ik kwam hem namelijk tegen op het vliegveld. Hij had dus duidelijk wat inside info. Maar goed, de felicitaties aan hem want hij was een verdiende nummer drie finisher", besluit de Mercedes-coureur.