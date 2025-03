In de nabeschouwing van ServusTV sprak Christian Klien vol bewondering over Max Verstappen's optreden in China. Klien, voormalig Red Bull-coureur, zag hoe Verstappen wederom boven zijn materiaal uitstijgt en het maximale uit zijn Red Bull weet te persen. Het zegt wel iets over de uitzonderlijke kwaliteiten van Verstappen, zo erkent Klien.

Verstappen kwalificeerde zich als vierde, een positie die hij vooraf al als het maximaal haalbare zag, mede gezien de sterke concurrentie van onder meer McLaren en Mercedes. Ondanks de diskwalificaties van de Ferrari-coureurs en Pierre Gasly, wist Verstappen voor hen te eindigen. Een meevaller, zo erkent Klien. Verstappen heeft het absolute maximale uit het Red Bull-pakket gehaald, maar de vierde plaats was het hoogst haalbare, zo erkent Klien.

Klien onder de indruk van Verstappen in China

"Verstappen heeft het maximale uit het pakket gehaald dat Red Bull momenteel heeft, maar de vierde plek was het hoogst haalbare", zo zegt Klien. Het zijn woorden die de indrukwekkende vaardigheid van Verstappen onderstrepen om het maximale uit zijn auto te halen, ook wanneer de technische beperkingen van zijn team overduidelijk zijn.

Klien hoopt op herstel Lawson in Japan

Tegelijkertijd maakt Klien zich wel wat zorgen om Liam Lawson, die ondanks de diskwalificaties niet in de top tien wist te eindigen. Lawson kende een teleurstellend weekend, want hij kwalificeerde zich als laatste en finishte als twaalfde in de race. Het gerucht gaat dat Lawson zijn stoeltje bij Red Bull in Suzuka moet afstaan aan Yuki Tsunoda. Klien hoopt dat Lawson op het vertrouwde circuit van Suzuka weer wat meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de auto kan vinden. "Ze komen wat snelheid tekort en de auto is vrij moeilijk te besturen. Dat zag je ook wel bij zijn teamgenoot Liam Lawson, die het ontzettend moeilijk heeft. Ik hoop dat hij de volgende race op Suzuka, een circuit dat hij kent, wat zelfvertrouwen terugvindt en meer vertrouwen in de auto heeft, zodat hij een stap voorwaarts kan zetten."