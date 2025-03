Max Verstappen (27) kent met Red Bull Racing momenteel nog niet de seizoenstart waarop hij had gehoopt. De Limburger wil maar wat graag meevechten om de wereldtitel, maar de RB21 komt vooralsnog tekort. Een grote verrassing is dit echter niet voor Verstappen, zo zegt Ralf Schumacher. Volgens de Duitser wist Verstappen al dat dit ging komen, maar kon hij niet onder z'n contract uit.

Jarenlang domineerde Red Bull de Formule 1. Met Verstappen als absolute kopman achter het stuur werd de ene na de andere wereldtitel gewonnen. Vorig jaar kwam echter het eerste waarschuwingssignaal: Verstappen won weliswaar het coureurskampioenschap, maar McLaren ging er met de constructeurstitel vandoor. Verstappen leek lange tijd de tegenvallende performance van Red Bull te kunnen verbloemen, maar dit wordt met de dag moeilijker. Dat de Red Bull niet zo sterk is als Verstappen hem soms doet lijken, blijkt wel uit de prestaties van zijn teamgenoten. Sergio Pérez kreeg de Red Bull niet aan de praat en datzelfde geldt momenteel ook voor Liam Lawson.

Schumacher: 'Verstappen wist al dat dit ging gebeuren

Menigeen had gedacht dat Verstappen dit seizoen de strijd aan kon gaan met onder meer Lando Norris, maar vooralsnog is laatstgenoemde oppermachtig. De McLaren is duidelijk sneller dan de Red Bull, al wist Verstappen de schade in de openingsraces nog uitstekend te beperken. De tegenvallende prestaties van Red Bull zijn echter geen grote verrassing voor Verstappen. Dit zegt Schumacher in een video van Formel1.de. Volgens de oud-coureur had Verstappen al langer in de gaten dat het bergafwaarts ging. "Je wint en je verliest samen", zo zegt Schumacher. "Ik denk dat Max een realist is en wist dat dit dit jaar zou gebeuren."

Verstappen kon niet onder contract uit "zonder herrie te schoppen"

Verstappen had echter nog geen stok om mee te slaan. De Nederlander heeft naar verluidt een clausule in z'n contract dat hij kan vertrekken als de prestaties tegenvallen, maar hij werd vorig jaar 'gewoon' kampioen. "Hij kwam niet onder het contract uit zonder herrie te schoppen", zo stelt Schumacher. De Duitser is van mening dat Verstappen spoedig wel zijn conclusies gaat trekken. "Vooral als er in de komende twee, drie of vier races niets gebeurt [op het gebied van performance, red.]", zo zegt hij.