Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft op laten tekenen goed te gaan kijken naar de situatie van Liam Lawson, nadat Sky Sports met een behoorlijk gestrekt been het interview in kwam vliegen.

Het avontuur van Liam Lawson in dienst van Red Bull Racing kent niet de gedroomde start. De 22-jarige Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich in Australië als achttiende, om tijdens de race in de muur te eindigen. Voor de sprintrace in China kwalificeerde Lawson zich als twintigste om vervolgens als veertiende over de streep te komen, en voor de Grand Prix van China kwalificeerde de Kiwi zich wederom als allerlaatste. Dit terwijl teammaat Max Verstappen constant in de kop van het veld mee weet te vechten.

Artikel gaat verder onder video

Situatie Lawson

In de Formule 1-paddock is dit logischerwijs onderwerp van gesprek. Eind vorig jaar werd het contract van Sergio Pérez immers voor tientallen miljoenen vroegtijdig afgekocht, omdat de Mexicaan niet naar behoren presteerde. Vooralsnog lijkt Lawson het niet beter te doen, al is het seizoen natuurlijk nog maar net onderweg. Bij Sky Sports zijn ze in ieder geval niet bang om een interview met de botte bijl aan te gaan.

Interview Sky Sports

"Hebben we een Liam-probleem?", vraagt Ted Kravitz aan Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Horner antwoord: "Het is een zware dag geweest voor hem vandaag. We gaan er goed naar kijken en gaan proberen hem de best mogelijke auto voor morgen te geven." Kravitz vervolgt: "Ja, maar hij moet punten in het constructeurskampioenschap scoren. Hier heb je Pérez niet voor uitgekocht, toch? De bedoeling was dat Sergio vervangen zou worden door een snellere coureur. Is hij niet gewoon niet sneller?" Horner: "Zoals ik zei, we gaan er goed naar kijken en doen morgen wat we kunnen."

Gerelateerd