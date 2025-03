Liam Lawson steekt de hand in eigen boezem na ook in China een zeer teleurstellende kwalificatie af te hebben gewerkt. De Red Bull Racing-coureur zegt dat het simpelweg niet goed genoeg is.

Liam Lawson kent een moeilijke start van zijn avontuur bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich in als achttiende voor de Grand Prix van Australië, om op zondag in de muur te belanden. In China kwalificeerde de 22-jarige Kiwi zich voor zowel de sprintrace als de Grand Prix als twintigste, de laatste van het hele veld. De druk lijkt langzaam toe te nemen bij de normaal zo onbevlogen coureur, en ook hij zelf weet dat het snel beter moet.

Artikel gaat verder onder video

Lawson steekt hand in eigen boezem

Bij Viaplay krijgt hij de vraag of zijn kwalificatie werd gehinderd doordat hij in zijn laatste run in Q3 vlak achter Gasly reed: "Het maakt een verschil. Je wil niet vlak achter een andere auto beginnen. Maar het zou niet het verschil moeten maken tussen of ik wel of niet uit Q3 weet te komen", klinkt het zelfbewust. "De eerste ronde die we deden had al goed genoeg moeten zijn. Het is iets wat ik moet gaan verbeteren, want dit is niet goed genoeg. Ik rij gewoon niet snel genoeg."

Klein werkvenster van de auto

Lawson vervolgt: "Het werkvenster van de auto is heel klein, en moeilijk om het beste eruit te halen. Ik moet dat onder controle krijgen. Als je er een beetje naast zit, verlies je heel veel rondetijd. Daar moet ik aan werken. De sprintrace was matig. Ik kwam naar voren, maar eindigde als veertiende. Morgen zullen we proberen verder naar voren te komen, maar de prioriteit is dat dit beter gaat."

Gerelateerd