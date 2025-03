De stewards van de FIA hebben gekeken naar een incident tijdens de Sprint op het Shanghai International Circuit. Het betrof hier de touché in bocht 14 tussen Red Bull Racing-coureur Liam Lawson en Alpine-rijder Jack Doohan. De wedstrijdleiding heeft het voorval grondig onderzocht en komt met een heldere conclusie.

Lawson kende gisteren een uiterst dramatische kwalificatie in China. Op het moment dat de startopstelling voor de Sprint bepaald moest worden, liet de kersverse coureur van Red Bull Racing het afweten. Lawson kwalificeerde zich als laatste en moest zodoende vanuit de achterhoede beginnen aan de ingekorte race in Oost-Azië. De Nieuw-Zeelander probeerde zich tijdens de Sprint te herstellen en deed dit door zichzelf in ieder geval nog vijf plaatsen omhoog te werken. Geen punten helaas, maar wel een persoonlijke opsteker voor Lawson, die toch vroeg in het seizoen al behoorlijk onder vuur ligt. Tijdens één van zijn inhaalacties kwam hij licht in contact met de bolide van Doohan. De stewards noteerde het incident en hebben er nu naar gekeken.

FIA constateert: Lawson lag ruim voor bij ingaan bocht 14

Via haar officiële kanalen heeft de autosportbond laten weten dat het het voorval tussen Lawson en Doohan nader heeft bekeken om te kunnen constateren wie er hier fout zat. Lawson probeerde namelijk de Alpine te passeren in bocht 14, maar kwam hierbij licht in aanraking met de concurrerende auto. 'Auto 30 (LAW) haalde auto 7 (DOO) in bij bocht 14 en er was een kleine botsing bij de exit', zo valt te lezen in het document van de FIA. 'We hebben de rijstijlrichtlijnen toegepast als leidraad om te bepalen wie recht had op de bocht. Op basis van deze richtlijnen is het duidelijk dat LAW (Lawson) bij de apex van de bocht ruim voor DOO (Doohan) lag en het recht had om bij de exit de volledige baan te gebruiken.'

FIA acht Doohan schuldig aan incident met Red Bull

De stewards constateren dus dat Lawson niet fout zat bij de botsing. 'DOO had LAW daarom voldoende ruimte moeten geven om in te halen, en zijn nalatigheid hierin resulteerde in een lichte botsing. Omdat de botsing slechts gering was, hebben we geen verdere actie ondernomen', zo stelt de wedstrijdleiding. Lawson komt hier dus als winnaar uit de bus, terwijl Doohan schuldig wordt geacht, maar niet wordt gestraft omdat de touché weinig tot geen gevolgen had voor Red Bull.

