Het raceweekend in China is in volle gang en vannacht staat de sprintrace op het programma op het Shanghai International Circuit. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije 2023 starten Lewis Hamilton en Max Verstappen weer samen vanaf de eerste startrij.

Afgelopen nacht vond de eerste en enige vrije training plaats, gevolgd door de sprintkwalificatie. McLaren had het moeilijk in de kwalificatie, al wist Oscar Piastri wel de derde tijd neer te zetten. Teamgenoot Lando Norris maakte een fout en start de race vanaf de zesde plek. Toch gaat de meeste aandacht uit naar de voorkant van het veld, waar de titelrivalen van 2021 samen de eerste startrij vormen.

Hoe laat begint de sprintrace in China?

Zet je wekker om niets van het spektakel te missen. Om klokslag 04:00 uur Nederlandse tijd begint in China de formatieronde voor de sprintrace. De verkorte race wordt over ongeveer 100 kilometer verreden en om 08:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor Grand Prix van China, die zondag wordt verreden om 08:00 uur.

