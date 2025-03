Voor wie nog twijfelde of ze aankomende nacht om 04:00 uur de wekker moesten zetten voor de sprintrace in China, heeft de sprintkwalificatie misschien extra motivatie geboden. Lewis Hamilton wist zichzelf namelijk te verzekeren van de sprintpole en zal vannacht vanaf de eerste plek starten, naast rivaal Max Verstappen.

Hamilton was zaterdagochtend uiteindelijk de snelste met een tijd van 1:30.849 achter zijn naam. Toch moet ook gezegd worden dat Verstappen een prima sprintkwalificatie achter de rug heeft. De Nederlander wees in Australië al op de oververhittingsproblemen met de banden, en teamgenoot Liam Lawson kwam in China niet verder dan P20, met dit euvel als grootste oorzaak. Verstappen wist om de problemen heen te rijden en miste de sprintpole van de zevenvoudig kampioen uiteindelijk slechts achttien duizendsten van een seconde.

Onderlinge verschillen

Coureur Tijd Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lewis Hamilton 1:30.849 24.261 27.249 39.339 Max Verstappen 1:30.867 24.269 27.361 39.237

Het duo zat de hele ronde dicht bij elkaar in de buurt, zo laten de sectortijden zien. Als de snelste ronden van beide heren over elkaar heen worden gelegd, dan is duidelijk te zien dat Verstappen vaker de exit van de bochten een voorsprong neemt op Hamilton. Waarna de Ferrari van de Engelsman het op de stukken erna overneemt. De Nederlander had daarnaast ook eens het DRS-voordeel, waarbij er een winst van 32 km/u werd geboekt, daar waar Hamilton slechts 23 km/u wist te winnen met de DRS-klep open.

Longruns

Wat dat betekent voor de sprintace van vrijdagnacht, dat is nog even de vraag. Zo is er slechts één vrije training geweest en daarin heeft het duo van Ferrari slechts één rondje op de mediumbanden gereden.

LAP LEC HAM VER LAW NOR PIA RUS ANT 1 35.201 36.547 37.853 39.133 36.613 36.485 35.768 36.229 2 - - 37.756 38.008 36.367 37.092 35.685 36.511 3 - - 37.325 38.090 37.192 37.363 35.809 36.798 4 - - 38.370 38.274 37.038 36.821 35.809 37.056 5 - - 37.942 37.974 37.638 36.834 37.253 36.960 6 - - 38.266 - - - 37.818 36.761 7 - - 39.089 - - - 38.128 37.174 8 - - 39.746 - - - - 37.480 9 - - 39.763 - - - - 38.586 Gemiddelde 35.201 36.547 38.457 38.296 36.970 36.919 36.610 37.242

