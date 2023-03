Vincent Bruins

Dinsdag 28 maart 2023 19:51 - Laatste update: 19:52

Jenson Button kwam als achttiende over de streep in zijn NASCAR-debuut. Hij reed afgelopen zondag in de Cup Series, het hoogste niveau van in de stockcarracerij, in een Ford Mustang van Rick Ware Racing dat technische steun kreeg van Stewart-Haas Racing. Naast Button deed ook Kimi Räikkönen mee aan de race op Circuit of the Americas.

De Formule 1-wereldkampioen van 2009 ving de EchoPark Automotive Grand Prix aan vanaf de 25e positie. Bij een van de vele late herstarts maakte hij een aantal plekken goed en zag uiteindelijk als achttiende de zwart-witgeblokte vlag. Räikkönen reed eventjes op de vierde plaats na een goede strategie, maar de F1-kampioen van 2007 viel terug naar P29.

Artikel gaat verder onder video

Wraak was plezierig

"Je komt aan bij bocht 1 en iedereen zit elkaar in de weg," vertelde Button tegenover FOX na afloop van de drie en een half uur durende race. "Mensen remmen later dan ik en ze raken gewoon andere auto's om op die manier af te remmen. Ik moet zeggen dat ik van 60 procent van de race genoten heb. De andere 40 procent voelde onnozel met hoe vaak we elkaar raakten. Elke keer dat ik ben geraakt, heb ik het geluk gehad dat ik niet ben gespind. Ik gaf ze dan gewoon weer een tik terug. De wraak gaf me plezier, maar er zijn dingen waarvan het voelt dat we het beter kunnen doen. De actie is geweldig, begrijp me niet verkeerd." De Brit complimenteerde de NASCAR-coureurs ook. "De eerste tien ronden waren ze vernietigend snel, alsof ik stilstond. In elke bocht werd ik ingehaald. Het voelde verkeerd. Ik zat in een race waar niks natuurlijks voelde," zei hij lachend.

OOK INTERESSANT: Räikkönen geniet van racen in NASCAR: "Je kan hier tenminste inhalen zonder DRS"

Bijna bewusteloos

"Normaal gesproken gaat niemand aan de buitenkant van me zitten, als ik iets langzamer een bocht inga, omdat je dan niet kan inhalen," legde de voormalig Formule 1-coureur verder uit. "Maar in een NASCAR Cup-auto kan dat wel en ze zitten daarna net aan de binnenkant naast je voor de volgende bocht en het maakt je pisnijdig dat je ze dan ruimte moet geven. Het duurde heel lang, voordat ik ook zo kon racen. Ik heb nooit eerder een andere auto expres geraakt." In de tweede helft van de race kreeg Button een tik van Räikkönen waardoor zijn auto erg veel overstuur kreeg. "Ook had ik er last van dat ikzelf oververhit raakte. Ik zei tegen het team dat ik moest stoppen met hoe erg het was. Ik ben zelfs gestopt voor ijs en water, omdat ik anders bewusteloos zou raken. Het was een uitdaging, maar ik heb ervan genoten."