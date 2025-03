Het team van Williams riskeert mogelijk een forse straf, aangezien de renstal van James Vowles niet op tijd de camerabeelden heeft ingeleverd die de flexibiliteit van de achtervleugels filmen. Hoewel enkele uren na de sprintkwalificatie bekend werd dat Williams zich bij de FIA moest melden, lijkt de autosportbond extra tijd nodig te hebben.

De FIA is dit seizoen streng op het gebied van flexibele vleugels. Om deze beter te controleren, heeft het orgaan sinds dit jaar hogeresolutiecamera’s op de auto's van de teams geplaatst om flexibele onderdelen in kaart te brengen. De teams zijn verplicht deze beelden in te leveren, maar Williams heeft dit na de vrije training nagelaten. Hierdoor kunnen Carlos Sainz (P13) en Alexander Albon (P9) mogelijk een zware straf tegemoet zien.

FIA moet er een nachtje over slapen

Opvallend genoeg laat de FIA de zaak een nacht rusten. Om 18:47 uur lokale tijd werd aangekondigd dat Williams onder een vergrootglas ligt wegens "vermeende overtredingen van Artikel 3.2.2 en 3.15.16 van de FIA Formula One Technische Reglementen – het niet verstrekken van de videobestanden die zijn opgenomen door de draadloze voorwaarts- en achterwaarts gerichte camera’s binnen de voorgeschreven termijn." Toch lijkt de FIA extra tijd nodig te hebben om de zaak te onderzoeken, want pas zaterdagochtend om 08:30 uur (01:30 uur Nederlandse tijd) wordt de kwestie behandeld.

Impact TD034L

Dit seizoen moeten teams voldoen aan TD034L, wat betekent dat ze de camerabeelden binnen één uur na afloop van de training moeten inleveren. Het is nog onduidelijk of Williams de beelden te laat heeft aangeleverd of helemaal niets naar de FIA heeft verstuurd.

