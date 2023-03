Bottas scheurt met Supercar door Adelaide en zal na GP Australië helm veilen

Vincent Bruins

Dinsdag 28 maart 2023 18:57 - Laatste update: 19:00

De helm van Valtteri Bottas zal na de Grand Prix van Australië geveild worden. De Alfa Romeo-coureur zal deze dragen tijdens de race in Melbourne en na afloop er een handtekening op zetten.

De speciale helm is ontworpen door kunstenaar Ricky Kildea. Het ontwerp heet 'Journey' wat refereert naar de reis naar Australië die Bottas afgelopen winterstop maakte, en naar zijn respect voor de Aboriginal-cultuur tijdens het bezoek. Op de helm staan voetafdrukken die symbool staan voor het respectvol bewandelen van het land van de Aboriginals. Het teken op de achterkant van de helm staat voor kracht en eenheid van de gemeenschap.

Festival in Adelaide

De Fin is zijn week naar aanloop van de Grand Prix van Australië op spectaculaire wijze begonnen. Tijdens het Adelaide Motorsport Festival dat deels dezelfde wegen gebruikt als het stratencircuit waar vroeger de Formule 1-race werd gehouden, mocht hij plaatsnemen achter het stuur van een V8 Supercars-auto.

Belangstelling voor Australische cultuur en geschiedenis

"Ik heb een grote interesse in design, dit zou geen verrassing moeten zijn, en ik druk mezelf graag uit door middel van mijn speciale helmen," vertelde Bottas. "De Australische cultuur en geschiedenis zijn dingen waar ik de afgelopen jaren veel belangstelling voor heb gehad, vooral via mijn partner Tiffany die hier vandaan komt, en we waren vastbesloten om een speciaal eerbetoon te brengen aan de inheemse gemeenschap. Ik ben heel blij dat ik twee helmen voor een goed doel kan veilen. De Grand Prix van Australië was de perfecte gelegenheid om geld in te zamelen voor mensen in nood, samen met de officiële liefdadigheidspartner van het team, Save the Children."