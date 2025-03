Na de race in Melbourne kwam de FIA met een aanscherping van het mini-DRS-systeem, dat volgens de autobond nog steeds aanwezig was bij enkele wagens. Christian Horner liet op de persconferentie weten dat hij nog niet precies weet wat het effect van de verscherping precies zal zijn en stelde dat de FIA tegenwoordig wel erg veel technische richtlijnen uitvaardigt.

Waar de ruimte tussen het bovenste element van de achtervleugel en het beweegbare onderdeel voorheen nog 2 mm mocht zijn, is dat vanaf dit weekend slechts 0,5 mm. Veel stemmen wijzen naar het team van McLaren, dat mogelijk ook in Australië gebruik heeft gemaakt van het foefje. Het team domineerde in Australië, maar Lando Norris kon in China geen aanspraak maken op de sprintpole vanwege een foutje. Teamgenoot Oscar Piastri reed de derde tijd en kwam iets minder dan één tiende tekort op polesitter Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zo versloeg Hamilton Verstappen en pakte hij de sprintpole in China

FIA heeft iets gezien waar ze niet blij mee waren

Hoewel Horner geen team kan aanwijzen waarvan hij zeker weet dat het in Australië gebruikmaakte van het mini-DRS-effect, heeft de FIA wel degelijk iets gezien. "Het is de taak van de FIA om dit soort dingen te controleren. Ze hebben duidelijk iets gezien waar ze niet blij mee waren tijdens de laatste race en dat is hun goed recht", opent Horner. Vorig jaar kwam er na de wedstrijd in Bakoe een nieuwe technische richtlijn om het foefje aan banden te leggen, en dat is in aanloop naar het raceweekend in China opnieuw gebeurd. "Ze hebben het reglement aangescherpt door die technische richtlijn. Wat het effect daarvan precies is, weet ik ook niet precies. TD's [technische richtlijn] worden tegenwoordig elke week toegevoegd", aldus Horner.

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!

Gerelateerd