Ralph Boschung is op dit moment de kampioenschapsleider in de Formule 2. Al zijn er nog geen signalen dat hij met Formule 1-teams zou hebben gepraat, de Zwitser is realistisch en vertelt dat het hebben van sponsors veel helpt bij het vinden van een stoeltje. Hij blijft er zelf dan ook in geloven dat er voor hem een kans bestaat.

Boschung is bezig aan zijn zevende seizoen in de Formule 2. Hij pakte zijn allereerste overwinning in de seizoensopener in Bahrein eerder deze maand. De Campos Racing-coureur voegde datzelfde weekend er een tweede plaats aan toe, voordat hij vierde en negentiende werd in Saoedi-Arabië. Hij heeft een punt voorsprong op Théo Pourchaire. De grootste sponsor van Boschung is The Moon, een cryptobedrijf van de Zweedse content creator Carl Runefelt.

Veel steun van sponsors

"Ik heb het altijd gezegd dat zolang ik in F2 zit, ik zal geloven dat er een kans bestaat, zelfs als die extreem laag is," legde Boschung uit tegenover Total-Motorsport.com over de kans om in de Formule 1 te komen. "Ik weet zeker dat het hebben van veel steun enorm kan helpen bij het veiligstellen van een zitje in F1. Ik kan dit met zelfvertrouwen zeggen, ik krijg heel veel steun van mijn twee sponsors. Natuurlijk zullen de kansen misschien slechts een klein beetje toenemen, als ik een heel goed jaar in F2 heb, maar zolang ik in deze paddock ben, zal ik erin blijven geloven."

Formule E, IndyCar en WEC

"Ik ben absoluut niet geïnteresseerd in de GT-racerij, dat is geen optie voor mij," vertelde de 25-jarige over de mogelijkheden buiten de Formule 1, als het bemachtigen van een zitje in de koningsklasse niet lukt. "Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in IndyCar. Ik hou ook wel van de Verenigde Staten. Ik denk dat de Formule E een interessant kampioenschap zou kunnen zijn en [het FIA World] Endurance [Championship] is ook erg interessant met alles wat daar gebeurt met de constructeurs. Dus dat zou ik nog niet willen uitsluiten. Ik zou echter nooit GT-races willen doen."