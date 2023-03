Vincent Bruins

Zaterdag 11 maart 2023 21:02

Ralph Boschung begon zijn zevende seizoen in de Formule 2 met twee podiums. Het was echter niet alleen maar goed nieuws voor de Campos Racing-coureur. Gasten van zijn sponsor The Moon, een cryptobedrijf, zijn namelijk niet meer welkom in de paddock voor de rest van het jaar na het blokkeren van het zicht van de medical car.

In zijn 97e race in de Formule 2 pakte Boschung eindelijk zijn allereerste overwinning. Dat deed hij in het sprint-evenement op Bahrain International Circuit vorige week. In de hoofdrace op zondag reed hij uitstekend van de tiende naar de tweede plek en ligt nu ook tweede in het kampioenschap, vier punten achter Théo Pourchaire.

Medical car blokkeren voor foto's

"Na de zaak uitgebreid te hebben overwogen, stelden de stewards vast dat een gast van Campos-sponsor The Moon het gebied verliet dat was aangewezen voor gasten," legde de FIA uit. "Hij liep de pitstraat in, terwijl er pit stops gaande waren, direct naast de medical car. Hij bleef daar met zijn rug gekeerd naar waar de auto's vandaan kwamen om foto's te maken. Daar blokkeerde hij ook het zicht van een van de spiegels van de medical car. Waar hij stond, hoe hij zich gedroeg en de kant die hij op keek, creëerden een groot veiligheidsrisico en brachten hem in gevaar."

Niet de eerste keer

Het bleek niet de eerste keer te zijn geweest dat dit gebeurde met dezelfde sponsor. "Gezien de eerdere overtreding van deze reglementen door een andere gast van dit team is de boete extra hoog." Boschung en Campos Racing hebben een boete gekregen van €5.000. Bovendien zijn alle leden van het bedrijf The Moon niet langer welkom in de paddock van de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 voor de rest van dit seizoen.