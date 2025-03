Volgens Lando Norris zal McLaren geen last hebben van de aangescherpte controles rondom het mini-DRS-systeem. De Brit legt tijdens de persconferentie in China uit dat zijn team niets heeft hoeven veranderen naar aanleiding van de nieuwe controles die de FIA deze week heeft aangekondigd.

De internationale autosportbond voerde deze week een extra controle in rondom het mini-DRS-systeem. Zo mocht de ruimte tussen de slotgaps op de achtervleugel voorheen nog een gleuf van 2 mm hebben, maar dat is teruggebracht naar 0,5 mm. De FIA heeft sinds de Grand Prix van Australië hoge resolutiecamera’s op diverse auto’s aangebracht, en na klachten tijdens het openingsweekend kondigde het orgaan deze week een verscherping aan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull overtuigd van snufje met banden bij McLaren'

McLaren hoeft niets te veranderen

Veel teams vermoeden dat vooral McLaren van het ‘foefje’ profiteert, maar Norris verwijst die geruchten naar de prullenbak: "Nee, wij hoeven niets te veranderen. De onze [achtervleugel] is prima. Sterker nog, misschien is die wel té goed en pushen we de limieten waarschijnlijk niet goed genoeg."

OOK INTERESSANT: FIA past avondklok aan vanwege vrachtproblemen Chinese Grand Prix

Limieten zijn blijkbaar nog niet opgezocht

Afgelopen weekend liet McLaren zien dat zij het te kloppen team zijn binnen de huidige Formule 1, en volgens Norris was dat ook zo geweest als de nieuwe technische richtlijn vorig weekend al van kracht was geweest: "Als deze technische richtlijn vorig weekend was toegepast, zouden we ook prima zitten. Dus het lijkt niet op ons gericht te zijn, maar op andere teams, wat waarschijnlijk betekent dat we het nog meer moeten opzoeken."

Gerelateerd