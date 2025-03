Max Verstappen (27) krijgt er nog een hele kluif aan om alle Formule 1-races die dit seizoen op het programma staan af te werken. De Nederlander kan om meerdere redenen een race missen, waarbij een schorsing de grootste bedreiging vormt. Verstappen staat immers op een gevaarlijke acht strafpunten, met geen zicht op een snelle afname van dit aantal.

Het wordt geen gemakkelijke opgave voor Verstappen om in 2025 alle races vanuit de cockpit van zijn RB21 bij te wonen. Allereerst staat de regerend wereldkampioen op het punt om vader te worden van zijn eerste kind. En alle vaders zullen beamen dat het bijwonen van de geboorte één van de mooiste dingen is die je kunt meemaken. De baby wordt in april verwacht en in die maand staan er maar liefst drie races buiten Europa op het programma. Heen en weer vliegen naar Monaco, waar Kelly Piquet lijkt te gaan bevallen, wordt dan lastig. Gaat Verstappen een Grand Prix opofferen om de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zien? Dit is echter niet de grootste zorg die Verstappen heeft met betrekking tot het missen van een race.

Schelden niet langer hoofdzorg voor Verstappen m.b.t. schorsing

De FIA heeft voor aanvang van het 2025-seizoen laten weten dat het streng zal optreden tegen het gebruik van scheldwoorden, zeker als deze publiekelijk worden geuit richting personeel van één van de betrokken organisaties bij de Formule 1. De FIA kan coureurs schorsen wanneer ze meerdere keren schelden tijdens een seizoen. Ook hier ligt een valkuil voor Verstappen. Er is echter nog een andere mogelijkheid die Verstappen van de grid afhoudt, en dat is direct ook de voornaamste dreiging die boven het hoofd van de Limburger hangt.

Strafpunten leveren Verstappen mogelijk schorsing op

De kans is zeer reëel dat Verstappen dit seizoen een keer geschorst wordt vanwege het aantal strafpunten op zijn superlicentie. De Red Bull-coureur heeft op dit moment acht strafpunten. Een coureur wordt voor een race geschorst wanneer hij het aantal van twaalf stafpunten bereikt. Als coureur kun je deze strafpunten ook weer kwijtraken, maar voor Verstappen is dat moment nog lang niet in zicht. De Nederlander ziet pas op z'n vroegst op 30 juni aanstaande zijn eerste twee strafpunten verdwijnen. Dat betekent dat hij tot die tijd niet betrokken mag raken bij incidenten. En dat hoeft niet altijd iets extreems te zijn, zoals een crash. Tijdens de kwalificatie in Qatar vorig jaar kreeg Verstappen bijvoorbeeld een strafpunt puur omdat hij iets te langzaam reed in de ogen van de stewards.

Een strafpunt is zo gepakt in 2025

Verstappen lijkt er dit seizoen hard aan te moeten trekken om mee te kunnen doen om de wereldtitel en het is dan ook absoluut niet uitgesloten dat hij het in de komende races nog aan de stok gaat krijgen met andere coureurs. Eén verkeerde beweging kan voor de FIA genoeg zijn om strafpunten toe te voegen aan zijn licentie. Een schorsing ligt dan ook op de loer. Zeker ook omdat Verstappen dus pas op 30 juni 2025 twee strafpunten kan kwijtraken - en daarna duurt het zelfs nog tot 27 oktober voordat hij wederom strafpunten ziet verdampen.

Wie vervangt Verstappen bij eventuele schorsing?

Mocht Verstappen - om welke redenen dan ook - inderdaad een race moeten missen in 2025, dan zal Yuki Tsunoda doorschuiven naar Red Bull Racing voor desbetreffende race. Ayumu Iwasa zal dan eenmalig het stoeltje van Tsunoda overnemen bij de Racing Bulls (VCARB).

Strafpunten Max Verstappen 2025

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 8 Oostenrijk 2024

Mexico-Stad 2024

São Paulo 2024 (Sprint)

Qatar 2024 (kwalificatie)

Abu Dhabi 2024 2

2

1

1

2 30 juni 2025

27 okt. 2025

2 nov. 2025

30 nov. 2025

8 dec. 2025 Veroorzaken botsing met Norris

Buiten de baan duwen Norris

Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car

Onnodig langzaam rijden

Veroorzaken botsing met Piastri

