Max Verstappen schoof in aanloop naar de Grand Prix van Australië aan bij het bekende ontbijtprogramma van Jimmy & Nath. Het komische duo voelde Verstappen eens goed aan de tand en wist enkele leuke uitspraken te ontlokken. Zo zei Verstappen onder meer dat iedereen die hem ongevraagd advies van advies zou voorzien kon 'oprotten'.

De Jimmy & Nath Show is een humoristisch ontbijtprogramma dat iedere werkdag te horen is op de radio in Australië. Het programma wordt gepresenteerd door het komische duo Jimmy Smith en Nath Roye, met medepresentator Emma Chow. Afgelopen week was niemand minder dan Verstappen te gast in de show. Gehuld in een Red Bull-outfit schoof hij aan bij Jimmy en Nath, die voor de gelegenheid ook maar even een Red Bull-shirtje hadden aangetrokken. Laatstgenoemde stelde Verstappen de vraag of hij ooit te maken heeft gehad met iemand op straat die hem ongevraagd gedetailleerd rijadvies gaf. De reactie van Verstappen was veelzeggend.

Verstappen zegt "f*ck off" tegen ongevraagd advies

"Nee, maar als dat het geval zou zijn, dan zou ik ze zeggen: 'F*ck off!'", zo klonk de reactie van Verstappen. Het zorgde voor een hoop hilariteit in de studio. "Geweldig, daar gaat mijn hele lijst aan adviezen die ik had", zo lacht Nath. "Ja, Nath had wat dingen genoteerd, maar we zullen ze niet aan je geven", reageert Jimmy.

Bekijk het hilarische fragment hieronder:

