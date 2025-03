Het F1-seizoen van 2025 krijgt - na een zinderende opening in Melbourne - deze week direct een vervolg in China. Op het Shanghai International Circuit staat tussen 21 en 23 maart een sprintweekend op het programma. Dat betekent dus een bomvol programma - en dat wil je niet missen. Maar wanneer, hoe laat en waar kun je nu welke F1-sessie kijken, live op tv of per stream?

De Formule 1 opende het nieuwe seizoen afgelopend weekend in Australië, waar met een spectaculair waterballet de basis werd gelegd voor een bijzonder spannend jaar. In Melbourne kwam Lando Norris onder de wisselende omstandigheden als winnaar uit de bus, maar Max Verstappen zat dichterbij dan gedacht. Kan de regerend wereldkampioen van Red Bull in China wederom het vuur aan de schenen leggen bij McLaren? Op het Shanghai International Circuit wacht de coureurs en teams een weekend bomvol actie, want er staat nu al een sprintweekend op het programma. Dat betekent dat we maar één vrije training hebben, alvorens we overgaan op het serieuze werk. Dit wil je niet missen en daarom hebben wij in dit artikel overzichtelijk alle benodigde informatie op een rij gezet.

Wanneer F1 China: starttijden vrije training, kwalificaties, Sprint en Grand Prix

Het F1-weekend in China betreft zoals gezegd een sprintweekend, wat betekent dat we maar één vrije training hebben. Deze eerste vrije training begint op 21 maart om 04:30 uur (Nederlandse tijd) en zal om 05:30 uur afgelopen zijn. Je moet dus wel even je wekker zetten als je deze live wil kijken. Diezelfde dag vindt ook gelijk de Sprintkwalificatie plaats en deze is gelukkig op een iets schappelijker tijdstip. De sprintkwalificatie begint vrijdag 21 maart om 08:30 uur (Nederlandse tijd) en eindigt ongeveer driekwartier later.

Op zaterdag 22 maart om 04:00 uur (Nederlandse tijd) wordt de F1 hervat met de Sprintrace. De Sprint is altijd een op zichzelfstaand spektakelstuk, maar om deze live te kunnen zien, moet je dus wel in het holst van de nacht je bed uit. Maar daarmee is het nog niet gedaan wat betreft de spanning. Om 08:00 uur (Nederlandse tijd) staat immers ook nog de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma in China. Op zondag 23 maart om 08:00 uur (Nederlandse tijd) gaat de Grand Prix van China van start.

Tijdschema F1 Grand Prix China

F1 Tijdschema

Sessie Datum Tijd (CET) Eerste vrije training Vrijdag 21 maart 2025 04:30 - 05:30 Sprintkwalificatie Vrijdag 21 maart 2025 08:30 - 09:14 Sprintrace Zaterdag 22 maart 2025 04:00 - 05:00 Kwalificatie Zaterdag 22 maart 2025 08:00 - 09:00 Race Zondag 23 maart 2025 08:00 - 10:00

Hoe F1 Grand Prix van China live kijken op tv of via stream?

Het tweede Formule 1-weekend van het jaar wil je absoluut niet misssen, zeker gezien het feit dat we hier met een sprintweekend te maken hebben. Menigeen vraagt zich dan ook af waar hij of zij deze race live kan bekijken, op tv of via een stream. Gelukkig heb je vanuit Nederland meerdere mogelijkheden om de F1 live te kijken op televisie of via internet. De meest voor de hand liggende optie is Viaplay. Deze Zweedse streamingsdienst heeft sinds een aantal jaren de F1-uitzendrechten in handen in Nederland. Heb je een abonnement op Viaplay, dan kun je iedere Formule 1-sessie live bekijken, voorzien van Nederlandstalig commentaar. Formule 1 kijken met Viaplay kan op je televisie, maar ook via je telefoon of via een stream op internet. In alle gevallen is een abonnement wel vereist.

Een andere mogelijkheid is om de F1 Grand Prix van China live te volgen via de officiële streamingsapp van de Formule 1. Met F1 TV Pro kijk je iedere sessie live, op je tv, smartphone of computer. Het voordeel van F1 TV ten opzichte van Viaplay, is dat je er ook onboard-camera's, radioverkeer en live-timings kunt bekijken. Ook bij F1 TV heb je een abonnement nodig. Neem je de Premium-variant, dan kun je tevens op meerdere apparaten kijken, in 4K en HDR streamen én multi-view toepassen. Een abonnement is daarnaast ook stukken goedkoper dan bij Viaplay, al krijg je bij de Zweedse streamingsdienst wel meer dan alleen Formule 1. Zo kijk je op Viaplay ook naar andere topsport, films, series en kinderprogramma's.

Waar F1 live kijken op tv of via stream: Viaplay en F1 TV

Kenmerk Viaplay Basis Viaplay Standaard F1 TV Pro F1 TV Premium Prijs per maand €19,99 €21,99 €11,90 €17,99 Prijs per maand (bij jaarabonnement) €16,99 €19,99 — €11,92 Totale prijs per jaar €203,88 €239,88 €142,80 €142,99 (bij jaarab.) / €215,88 (bij maandab.) Live F1-races ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Onboard-camera's en teamradio ❌ ❌ ✔️ ✔️ Live timing & data ❌ ❌ ✔️ ✔️ 4K & HDR ❌ ❌ ❌ ✔️ Multi-view (meerdere camerastanden tegelijk kijken) ❌ ❌ ❌ ✔️ Live kijken op meerdere apparaten tegelijk ❌ ❌ ❌ ✔️ (max. 6 apparaten) Analyses en voor- en nabeschouwingen ✔️ (Nederlands) ✔️ (Nederlands) ✔️ (Nederlands & Engels) ✔️ (Nederlands & Engels) Andere sporten ✔️ (o.a. voetbal, darts, UFC) ✔️ (o.a. voetbal, darts, UFC) ❌ ❌ Advertenties ✔️ ❌ ❌ ❌ Apparaten Smart TV, mobiel, tablet, pc, mediabox Smart TV, mobiel, tablet, pc, mediabox Mobiel, tablet, pc, Chromecast, Apple TV Mobiel, tablet, pc, Chromecast, Apple TV Offline kijken ❌ ❌ ✔️ ✔️

Weerbericht richting F1 Grand Prix van China

Dat het weer een grote rol kan spelen tijdens een Formule 1-weekend hebben we afgelopen zondag wel gezien tijdens de openingsrace in Australië. Door de regenachtige omstandigheden werden de kaarten opnieuw geschud en zagen diverse coureurs hun bolide in de muur belanden. Soortgelijke omstandigheden hoeven we vooralsnog niet te verwachten in Shanghai. De F1-teams en coureurs gaan een zonnig en warm weekend tegemoet in Oost-Azië. De temperaturen bungelen het gehele weekend tussen de 26 en 28 graden Celsius. Op zondag zou het nog enigszins bewolkt kunnen zijn, maar van regenval lijkt geen sprake.

Waar en wanneer volgende F1-race in 2025?

Als we het bomvolle F1-weekend in China hebben afgerond, dan is er heel even tijd om op adem te komen. In het weekend van 28 t/m 30 maart wordt er niet geracet in de wereld van de Formule 1. De eerstvolgende race op de kalender ná China is de F1 Grand Prix van Japan, die gepland staat in het weekend van 4 t/m 6 april 2025. Op het circuit van Suzuka zal zondag 6 april om 07:00 uur (Nederlandse tijd) de hoofdrace worden verreden.

