Porsche heeft definitief een streep gezet door het Formule 1-project van 2026. De sportwagenfabrikant was al enige tijd opvallend stil over haar ambities om toe te treden, maar blijkt nu toch de stekker eruit te trekken. Porsche kon na het afketsen van de deal met Red Bull Racing geen geschikt alternatief meer vinden.

In 2026 treedt het nieuwe motorreglement in werking en dat is voor verschillende fabrikanten, zoals Audi en Honda, een ideale mogelijkheid om voet aan de grond te krijgen in de koningsklasse van de autosport. Porsche had dit idee ook, maar worstelde na het afketsen van de deal met Red Bull. Kort daarna nam ook Fritz Enzinger, voormalig hoofd van Porsche, afscheid. Hij was één van de grootste aanjagers binnen het bedrijf voor het Formule 1-project. Het was dan ook veelzeggend dat Porsche zich niet bij de FIA inschreef voor 2026. Het Duitse automerk heeft nu in een verklaring bevestigd dat de plannen inderdaad geen doorgang vinden op de middellange termijn.

Porsche verklaart stop Formule 1-project 2026

"Autosport zal altijd een centrale rol spelen in de identiteit van ons merk. De Formule 1 blijft voor ons een interessante raceklasse. Maar voor de komende jaren concentreren we ons op het fabrieksproject met de Porsche 963 in het FIA World Endurance Championship en het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Daarnaast richten we ons met de Porsche 99X Electric op het Formule E-wereldkampioenschap. In deze raceklassen willen we voor de overwinningen strijden. Dit sluit aan bij onze traditie en vormt onze focus", zo liet Porsche in een verklaring weten aan Motorsport-Total.com. Het feit dat men de Formule 1 wel "een interessante raceklasse" noemt, geeft aan dat ze de deur niet helemaal dichtgooien wat betreft de toekomst.

Porsche sprak niet met Williams, wel met McLaren

Na het afketsen van de deal met Red Bull, deden verschillende geruchten de ronde over een mogelijk nieuwe partner voor Porsche. Zo zou men hebben gesproken met Williams, maar dat blijkt niet waar te zijn. Wel is de sportwagenfabrikant om tafel gegaan met McLaren, maar dat betrof niet zozeer het Formule 1-project. In deze gesprekken ging het om de automotive-afdeling. Het idee achter dit contact was om wellicht een samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld voor enkele unieke straatauto's. De Formule 1 was geen speerpunt in deze gesprekken, maar had er wel prima bij betrokken kunnen worden.

Formule 1 op middellange termijn geen optie meer

Echter, ook de gesprekken met McLaren zijn op een lager pitje gezet. Fans van Porsche zouden dus nog minstens meerdere jaren moeten wachten om hun merk mogelijk in de Formule 1 te zien. "Je hebt een grote reglementsverandering nodig om in te stappen. Anders moet je tien jaar werken om het gat met anderen te dichten. Het betekent dat we nu kunnen beslissen om vanaf 2026 mee te doen of anders waarschijnlijk de eerstvolgende tien jaar niet meer", zo zei Volkswagen-topman Herbert Diess tijdens een Q&A.