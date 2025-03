Voor Oscar Piastri was de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen op zijn thuiscircuit er een om snel te vergeten. De Australiër vertrok vanaf P2, maar werd in de eerste honderd meter ingehaald door Max Verstappen en spinde later in de race van de baan. Uiteindelijk kwam Piastri als negende over de streep. In gesprek met Sky Sports F1 liet hij weten dat er veel meer in had gezeten.

McLaren toonde in Australië een staaltje dominantie. De MCL39 bleek een duidelijke stap voor te hebben op de concurrentie. Lando Norris kon met de wagen zijn eerste zege van het seizoen pakken in verraderlijke omstandigheden. Piastri voerde halverwege de race de druk op bij zijn teamgenoot, maar kreeg te horen dat hij hem niet mocht aanvallen. Pas toen de onderlinge afstand weer zo'n drie seconden was, kreeg hij toestemming om 'vrij te racen'.

Sterke race, op één rondje na

Voor zijn thuisfans kon Piastri geen overwinning binnenslepen, en hij was logischerwijs teleurgesteld. "Op dit moment voelt het erg teleurstellend. Ik heb eigenlijk een hele sterke race gereden, op één rondje na," aldus de Australiër. De snelheid was er, maar hij maakte een cruciale fout: "Het resultaat is er niet, en ik kan daar niemand anders de schuld van geven dan mezelf. Het was gewoon pech hoe ik vast kwam te zitten, maar dat lag aan mijzelf. Echt teleurstellend."

Zonde

Toch is Piastri blij met het werk van McLaren. De wagen steekt er duidelijk bovenuit. "Het team heeft geweldig werk geleverd, maar ik ben gewoon niet tevreden met mijn resultaat." Wat vooraf als een potentiële podiumfinish leek, eindigde slechts met enkele punten: "Er zat vandaag veel meer in dan P9. Dus het is zonde om dat resultaat niet te behalen."

