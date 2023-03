Remy Ramjiawan

Maandag 27 maart 2023 14:57 - Laatste update: 16:13

De 74-jarige Eddie Jordan is van mening dat Lewis Hamilton haast moet gaan maken met zijn jacht op de achtste wereldtitel, voordat Max Verstappen hem gaat overschaduwen. De voormalig teambaas wijst dan ook naar een race tegen de klok voor de zevenvoudig kampioen.

Aan het begin van 2023 had Hamilton gehoopt dat de W14 een auto was waarmee hij een gooi kon doen naar zijn achtste wereldtitel, maar de realiteit wil dat het team een grotere achterstand op Red Bull heeft dan vorig jaar. De Duitse renstal overweegt om het huidige concept aan de kant te schuiven, en hoewel een andere richting wellicht een snellere auto oplevert gaan de jaren voor de 38-jarige Hamilton toch tellen. In de podcast Formula For Success, benadrukt Jordan dat de Mercedes-coureur haast moet gaan maken.

Stoppen of doorgaan?

Het contract van Hamilton loopt tot het einde van 2023 en hoewel er weinig bekend is over de lopende onderhandelingen, is de verwachting dat de Brit zal gaan bijtekenen. Toch zijn er ook verhalen die wijzen naar een mogelijke overstap naar Ferrari en andere geluiden hinten op een eventueel pensioen. Vooralsnog is de knoop nog niet doorgehakt en aan de motivatie van Hamilton zal het volgens Jordan niet liggen. "Hij is dol op racen, en vergeet niet dat hij dit al doet sinds hij vijf of zes jaar oud is - dus ik weet niet waar hij elk weekend de totale inzet vandaan haalt, om de spanning op te brengen om het keer op keer te blijven doen", zo opent de Ier.

Eddie Jordan & Michael Schumacher

Max-factor

De laatste titel van Hamilton dateert uit 2020 en in die tijd domineerde hij de sport nog, maar dat stokje heeft Verstappen inmiddels overgenomen. Voor de voormalig Formule 1-teambaas wordt het nog een lastig karwei voor Hamilton om met zijn Nederlandse rivaal af te rekenen. "Hij weet dat hij Michael Schumacher geëvenaard heeft, maar laten we hier heel duidelijk over zijn. Kijkend naar de toekomst, als als alles goed blijft gaan met Max en ik hoop dat dat zowel mentaal als fysiek en alles wat met de auto te maken heeft, dan gaat Max tien wereldkampioenschappen halen - want hij is zo jong en hij is zo goed en je weet hoe hij is, hoe snel is hij? Hij is gewoon belachelijk goed", zo voorspelt Jordan. Het advies aan het adres van Hamilton is dan ook duidelijk: "Dus ik denk dat Lewis op zijn fiets moet stappen en zich moet haasten om nummer acht te halen, want die anders wordt hij toch al snel door Max ingehaald."