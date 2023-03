Rhiannon Temporal & Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 maart 2023 18:59 - Laatste update: 19:00

Nu Mercedes het moeilijk heeft en het contract van Lewis Hamilton afloopt, ziet voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan een ruil tussen de Brit en Ferrari-kopman Charles Leclerc wel zitten.

Als Hamilton Mercedes zou verlaten, zijn de enige twee duidelijke opties voor de zevenvoudig wereldkampioen Red Bull en Ferrari - en met Red Bull-teambaas Christian Horner die een overstap naar de titelverdediger uitsluit, blijft alleen de Scuderia over als haalbare optie. Voor zo'n overstap moet er natuurlijk wel een vacature vrijkomen bij Ferrari en de altijd excentrieke Jordan denkt dat Leclerc zeer geschikt is voor een ruildeal. Jordan zou Hamilton graag in het rood van Ferrari zien rijden, maar sluit een overstap naar Red Bull of McLaren uit.

Artikel gaat verder onder video

'Hamilton heeft Ferrari nodig en andersom'

De Ier vertelde bij OLBG: "Formule 1 heeft Lewis Hamilton nodig in een Ferrari en Ferrari heeft Lewis Hamilton nodig. Ik weet zeker dat iedereen in de Formule 1 graag een ruil zou zien tussen Hamilton en Leclerc. Daar ga je toch van watertanden." Toch is het nog maar de vraag of Ferrari op de zevenvoudig kampioen zit te wachten. De jaartjes beginnen natuurlijk wel te tellen voor de Brit, daar waar Leclerc op dit moment in de bloei van zijn Formule 1-carrière zit.

Eddie Jordan

Hamilton nog wel geliefd bij Mercedes?

Jordan sluit een overstap naar Red Bull of McLaren voor Hamilton uit, de laatste vanwege de 'positie waarin ze zich bevinden' en Red Bull, omdat het toch wel het team van de aartsrivaal is. Van de haalbare opties die er zijn, zou Jordan in de nabije toekomst graag een wissel zien tussen Hamilton en Leclerc. "Dat zou een spectaculaire deal zijn. Ik ken Leclerc vrij goed als persoon en hij is schitterend, maar dat is Hamilton ook, dus wie zegt dat het anders zou zijn?", aldus Jordan. De voormalig teameigenaar vindt de Monegask ook prima passen bij de Duitse renstal en vindt hem dan ook een 'typische Mercedes-coureur'.