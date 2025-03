Max Verstappen is natuurlijk een grote meneer in de motorsport en alles en iedereen wil graag wat van de Nederlander krijgen, waaronder zijn eigen team. Verstappen zelf is echter wel klaar met de grappige onzinfilmpjes en hij laat weten dit jaar een stuk minder mee te doen aan dergelijke dingen en zich meer te focussen op nuttigere zaken.

Verstappen staat aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin de viervoudig wereldkampioen hoopt om titel nummer vijf te grazen te gaan nemen. Het belooft een uiterst spannend seizoen te worden, waar het allemaal ontzettend dicht bij elkaar ligt. Het is natuurlijk het laatste jaar van de huidige regelgeving en het lijkt erop dat teams als Ferrari en Mercedes het ooit zo grote gat naar Red Bull hebben weten te dichten, terwijl men bij McLaren zelfs er voorbij gestormd lijkt het zijn. Eén ding is zeker: Verstappen moet dit jaar echt alles op alles zetten, wil hij een kans op de titel hebben.

Serieuzere zaken

Om dat doel te bewerkstelligen, moet afleiding voorkomen worden. Eén van die dingen zijn de social media-verplichtingen die bij een Formule 1-coureur anno 2025 komen kijken. Verstappen heeft het daar echter wel een beetje mee gehad en weigert om daar nog veel aan mee te werken: "Ik vind het vooral fijn om met serieuzere, productieve zaken bezig te zijn. Niet met van die onzindingetjes. Daar heb ik niet zoveel mee. Ik heb liever dat ze dingen naar buiten brengen die constructief zijn en waar mensen misschien nog iets van kunnen leren. In plaats van filmpjes voor TikTok en dergelijke", vertelt hij tegenover De Telegraaf.

Haat op social media

Volgens Verstappen heeft het feit dat hij geen zin meer heeft in dergelijke dingen ook te maken met het feit dat social media tegenwoordig niet meer zo'n fijne plek is en er veel haat: "Kijk, vroeger maakten we natuurlijk wel geregeld leuke filmpjes met Daniel Ricciardo. Maar social media was toen, in 2016 en 2017, voor mijn gevoel nog wel anders dan het tegenwoordig is. Het is best wel veranderd en minder fijn, vind ik dan", zo besluit de Red Bull-rijder.

