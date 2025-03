Andrea Kimi Antonelli maakt dit seizoen zijn intrede in de Formule 1 en het is natuurlijk de grote vraag hoe hij het zal gaan doen. Het lijkt er in ieder geval op dat hij zijn huiswerk qua memes op het internet goed op orde heeft, getuige een hilarische reactie in een interview met alle rookies.

Vanaf dit seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin vorig seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent dit seizoen de kans te geven.

Antonelli maakt de grap

Dus is Antonelli vanaf dit seizoen onderdeel van het meubilair in de koningsklasse en het lijkt erop dat hij goed opgelet heeft over de grappen die rondgaan in de Formule 1. Eén van die grappen is namelijk dat Fernando Alonso een rookie is, gezien zijn - voor F1-begrippen - torenhoge leeftijd. Tijdens een interview met de Formule 1 vraagt presentatrice Laura Winter namelijk aan Antonelli met welke mede-rookie hij het spannendste gevecht zal gaan hebben in 2025: "Alonso!", roept de Italiaan. Winter blijkt duidelijk niet op de hoogte van de grap, want ze herhaalt nog eens dat het om een rookie gaat. "Fernando Alonso", herhaalt hij nog eens, waarna Oliver Bearman bijval geeft: "Hij is een rookie."

"who do you think will be your closest rookie battle this year?"

kimi: fernando!

"no, between the rookies"

kimi: fernando alonso

ollie: he's a rookie

"yeah... ok"



😭😭😭😭 pic.twitter.com/c7py1XaquY — clara (@leclercsletters) March 11, 2025

