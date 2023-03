Brian Van Hinthum

Zondag 26 maart 2023 18:14

Jos Verstappen heeft zich met zijn moment tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet bij iedereen even populair gemaakt. Dit keer is het drievoudig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert, die de vader van Max Verstappen 'onbeleefd' noemt in zijn gedrag.

Eén van de meest besproken momenten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was toch de manier hoe Verstappen senior in beeld stond op het moment dat Pérez de overwinning vierde met de monteurs van Red Bull Racing. De oud Formule 1-coureur leek er maar beteuterd en chagrijnig bij te staan toen de teamgenoot van zijn zoon het feestje kwam vieren met de uitgelaten Red Bull-medewerkers. Die beelden zorgden voor het internet op een storm aan kritiek voor de onsportief ogende Jos. Later bleek echter dat Pérez wel degelijk felicitaties ontving van de 51-jarige Nederlander, al blijft het beeld naast Pérez wel het meeste bij.

Onbeleefde actie

De voormalig coureur is inmiddels al door meerdere analisten uitgelicht en dit keer is het Herbert die zijn vraagtekens over de acties van Verstappen senior aan de kaak stelt. "Het was onbeleefd, maar ik denk dat dit is wat je kan verwachten van Jos", vertelt hij tegenover Lift The Lid. "Hij had zoiets als 'goed gedaan' kunnen zeggen en een arm om hem heen kunnen slaan of iets dergelijks", claimt Herbert. Uiteindelijk kon er wel een handje vanaf richting de Mexicaan, al is dat volgens Herbert dus niet afdoende.

Respect tonen

De Brit is van mening dat Verstappen wel wat meer respect mag tonen richting de teammaat van zijn zoon. "Natuurlijk is hij zo gepassioneerd dat hij zijn zoon zoveel mogelijk races wil zien winnen. Ik vind Jos een goede kerel, maar dat zijn tekenen van frustraties die hij soms beter niet aan de wereld kan laten zien. Ik ben van mening dat hij niet zo onbeleefd richting Sergio moet zijn. Toon respect!", besluit de man die drie Grands Prix op zijn naam schreef.