Vincent Bruins

Zondag 26 maart 2023 10:26 - Laatste update: 10:27

Mercedes hoopt dit jaar een Grand Prix te winnen, maar Toto Wolff geeft toe dat het geen realistisch idee dat ze Red Bull Racing zouden kunnen verslaan. De teambaas van de Duitse renstal vertelt meer over de plannen om stappen vooruit te maken. Hij blikt terug op de overwinning in São Paulo vorig jaar en denkt dat dat de ambitie moet zijn.

Mercedes heeft niet de start van 2023 meegemaakt dat het had willen hebben. In Bahrein kwalificeerden George Russell en Lewis Hamilton zich als zesde en zevende, respectievelijk. Hamilton maakte een positie goed op zijn teamgenoot en op de uitgevallen Charles Leclerc om als vijfde te finishen voor Russell. De zevenvoudig wereldkampioen werd wederom vijfde in Saoedi-Arabië, terwijl Russell vierde werd. Het team ligt op dit moment derde in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Niet realistisch

"We hebben slechts twee races achter de rug dit jaar, maar is het realistisch, als we kijken naar hoe groot het gat is? Nee, dat is het niet," antwoordde Wolff op de vraag van motorsport.com of het Mercedes dit seizoen nog zou lukken om even snel als Red Bull te worden. "We willen echter alles geven wat we hebben en kijken wat de uitkomst daarvan gaat zijn. Vorig jaar hebben we grote stappen kunnen maken met een auto die veel te erg stuiterde en dat heeft het in zekere zin overschaduwd. Uiteindelijk hebben we wel een race gewonnen en zaten we dichterbij de competitie, en ik denk dat dat de ambitie moet zijn."

OOK INTERESSANT: Wolff denkt aan groot gemis bij Mercedes: "Niki wordt na al die jaren nog gemist"

Dubbel zo hard werken

"Ik denk dat het waarschijnlijk zes tot twaalf maanden gaat duren," legde de Oostenrijker uit over hoeveel tijd eroverheen zal gaan, voordat de Zilverpijlen de bolides van Red Bull bij kunnen houden. "Dat is ook hoeveel tijd het ons [vorig jaar] kostte om erachter te komen wat er werkelijk met de auto aan de hand was. Dat betekent dat we dubbel zo hard moeten werken aan de ontwikkeling van de auto." Wolff denkt dat Red Bull weinig vooruitgang zal kunnen boeken, omdat ze al zo goed zijn. "Ik denk dat de tijd in de windtunnel een beetje kan helpen, maar niet enorm. We moeten onze zaakjes op orde krijgen en als we fundamenteel begrijpen hoe we met de auto overweg moeten gaan, dan zullen de stappen groot zijn. Het is echter noodzaak dat we het perfect doen."