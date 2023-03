Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 25 maart 2023 17:04

Pedro de la Rosa hoopt van harte dat Fernando Alonso nog een wereldkampioenschap weet te winnen. De Spanjaard stelt dat zijn voormalige teamgenoot een harde werker met een goed gevoel voor humor is, die het verdient om beloond te worden.

Alonso verliet de Formule 1 aan het einde van 2018 na een teleurstellende stint bij McLaren. Hij kon de koningsklasse echter nog niet volledig achter zich laten en keerde in 2021 weer terug op de grid bij Alpine. Na twee seizoenen bij de Franse renstal, waarbij een incidentele podiumplek het hoogst haalbare bleek, besloot hij de overstap te maken naar Aston Martin. Dit lijkt een gouden zet geweest te zijn, aangezien de Spanjaard direct na zijn overstap twee podiumplekken op zijn naam schreef. Hiermee is hij de enige coureur die vooralsnog in de buurt van Max Verstappen en Sergio Pérez weet te blijven. Als Aston Martin deze vorm volhoudt, zou Alonso zelfs wel eens een rol kunnen gaan spelen in het wereldkampioenschap.

Voormalig teamgenoot De la Rosa hoopt in ieder geval dat Alonso nog een wereldtitel pakt. "Mensen weten niet wie de echte Fernando is", vertelt De la Rosa op de website van Aston Martin. "Ze zien dat hij buitengewoon toegewijd en gefocust is, maar wat ze niet zien en wat ze niet beseffen, is hoe makkelijk hij in de omgang is. Hij heeft een groot gevoel voor humor en neemt zichzelf niet al te serieus. Het is een van zijn sterke punten: hij voelt geen druk."

Anders dan anderen

"Waar andere coureurs nerveus zijn over de toekomst, geldt dat niet voor Fernando. Hij blijft ontspannen en mede daarom kan hij na al die jaren nog steeds op zo'n hoog niveau meedoen", vervolgt de 52-jarige. "Er zijn veel wereldkampioenen die hun vorm verliezen als ze niet langer een competitieve auto hebben, maar Fernando is niet zo. Hij heeft zijn vorm en motivatie behouden. Het zou een droom zijn die uitkomt om Fernando weer tot wereldkampioen gekroond te zien worden. Hij verdient het. Bij alles wat je doet in het leven, als je je best doet, dan word je vroeg of laat beloond. Fernando heeft al tientallen jaren zijn best gedaan."