Williams was een grote verrassing tijdens de testdagen van de Formule 1 voor het seizoen van 2025. Carlos Sainz voelt zich nog niet helemaal thuis in de FW47, maar Alexander Albon klinkt optimistischer. De topteams lijken zelfs op te passen voor Williams na Bahrein.

Albon en Sainz deelden de donkerblauwe bolide op de woensdag, waarbij de in Londen geboren Thai de ochtend op zich nam en uiteindelijk de negende tijd neerzette, voordat Sainz verbeterde met de vijfde tijd. De laatstgenoemde mocht de gehele donderdag achter het stuur kruipen. De nieuwe aanwinst van Williams klokte de snelste tijd en zijn 1:29.348 zou op de derde testdag ook niet verslagen worden. Albon werd als derde geklasseerd op de vrijdag, vlak achter George Russell en Max Verstappen. Wat betreft de totale afstand die Williams heeft afgelegd, zat het team in de middenmoot met 395 ronden, wat 63 minder is dan Mercedes, maar 91 meer dan Red Bull.

Sainz is een beetje verdwaald

"Ik probeer qua rijstijl nog te begrijpen wat ik moet doen met de auto om snel te gaan", legde de Madrileen uit tegenover F1 TV, ondanks dat hij sneller was dan wie dan ook. Sainz vervolgde: "Om eerlijk te zijn, ik ben een beetje verdwaald als het gaat om waar ik de rondetijd moet vinden. Ik weet niet of het moet komen uit het ingaan van de bocht, de exit, de lagesnelheidsbochten... Volgens mij gaat het wel prima wanneer ik push, maar ik weet nog niet waar ik de laatste paar tienden van de auto kan vinden." Albon is wat optimistischer en zei: "We hadden een paar problemen met de auto wat ons programma wat vertraagde, dus het duurde even voordat we op gang kwamen, maar daarna hadden we een goede long run."

McLaren geeft toe dat Williams competitief lijkt

Albon kijkt uit naar de seizoensopener in Australië: "Het mooie is dat we weten waar de rondetijd ligt en ik denk niet dat het moeilijk is om dat te halen. Daar gaan we verder aan werken om ons klaar te maken voor Melbourne." Andrea Stella, teambaas van regerend wereldkampioen McLaren, geeft tegenover de aanwezige media in Bahrein toe Williams in de gaten te houden: "Wat betreft de snelheid over één ronde zien we dat Williams er zeker heel competitief uit ziet, naast de vier topteams. Het is overduidelijk, want iedereen ziet dat aan de data, maar het is interessant dat Williams bijvoorbeeld heel sterk was in de tweede sector. Dat is namelijk een sector waar je niet alleen qua remmen en accelereren sterk moet zijn, maar het heeft ook een paar mediumsnelheidsbochten."

