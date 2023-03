Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft het gevoel dat de W14 van Mercedes 'een specifiek iets op de auto heeft' waar hij 'nog nooit mee te maken heeft gehad'. De Brit is op jacht naar zijn achtste wereldtitel, maar in 2023 lijkt dit net zoals in 2022 niet te gaan gebeuren.

Eind 2021 leek Hamilton zijn achtste titel te gaan veroveren in Abu Dhabi, totdat Nicholas Latifi een safety car veroorzaakte en Max Verstappen daardoor in de laatste ronde de Brit kon inhalen voor het kampioenschap. In 2022 kwam Hamilton niet in de buurt van een titel en moest hij zelfs zijn eerste seizoen in de Formule 1 doormaken zonder zege. In 2023 lijkt het niet veel makkelijker te gaan, ondanks dat porpoising verleden tijd is. Er zijn nu andere problemen waardoor het team tijd verliest ten opzichte van de concurrentie.

Hamilton duidelijk over W14

In gesprek met Motorsport.com laat Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, weten dat er een specifiek onderdeel van de auto is waardoor hij momenteel een gevoel heeft dat hij nog nooit eerder in een Mercedes heeft gehad. Hij baalt daarvan. "We hebben veel minder downforce. Dus we moeten vooral de downforce aan de achterkant vergroten. Hoe meer downforce we krijgen, hoe stabieler de achterkant wordt en hoe zekerder ik kan aanvallen. Maar ik denk dat in het algemeen, gewoon deze auto, zelfs als we dat veranderen, er een specifiek ding is met iets op de auto dat ik nog nooit heb gehad. Het is een positie die ik niet heb gehad in de auto's van voorgaande jaren. Het is voor mij het ding dat me ongemakkelijk maakt. Ik moet gewoon hard werken om ervoor te zorgen dat het veranderd wordt." Wat het precies is, wil hij niet kwijt.

Vertrouwen ontbreekt bij Hamilton

De Brit geeft toe dat hij vertrouwen mist. Toch probeert hij positief te blijven. "Ik heb nog steeds geen vertrouwen in de race, maar ik doe er het beste mee. Het is zeker vreemd om de Ferrari achter ons te zien (in Djedda), dus dat is positief voor ons. Het is een andere ondergrond hier, en we begrijpen niet echt waarom onze auto op deze ondergrond op de ene manier werkt en op een andere anders. Maar er is veel positiefs te halen uit dit weekend. Het zal de eerste drie races op en neer gaan. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk wat verbeteringen doorvoeren en het gat met de Astons dichten."