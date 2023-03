Zo verging het Verstappen in de voorgaande edities van GP van Australië

Redactie

Zaterdag 25 maart 2023 06:57

Na de race in Djedda maakt de Formule 1 zich langzaam maar zeker op voor de derde ronde van het kampioenschap dat op het Albert Park Street Circuit zal plaatsvinden. Max Verstappen heeft nog enkele Grands Prix niet weten te winnen, zoals de race in Australië. GPFans blikt terug naar de resultaten van de Nederlander in Melbourne.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull Racing, Toro Rosso. Zijn debuutrace was dan ook de Australische Grand Prix van dat jaar, maar dat verliep niet helemaal volgens plan. De toen 17-jarige Nederlander kwalificeerde zich als twaalfde, vertrok vanaf P11 door problemen bij Valtteri Bottas en viel tijdens de race uiteindelijk uit met motorproblemen. Een jaar later bij hetzelfde team, verging het de Limburger een stuk beter. Toro Rosso beschikte over een auto die mee kon doen in de top zes en Verstappen wist zich knap op de vijfde plek te kwalificeren, maar viel tijdens de race terug naar de tiende positie en kwam ook over de streep op die plek.

2017

In 2017 reisde Verstappen voor het eerst af naar Australië in een tenue van Red Bull Racing. Tijdens de kwalificatie zat de Nederlander er goed bij op de vijfde plek. Het was in de tijd dat Mercedes binnen de koningsklasse nog dienst uitmaakte, maar ook de Ferrari's hadden een streepje voor op de Red Bulls. Uiteindelijk kon de Limburger geen vuist maken in de race en moest hij genoegen nemen met de vijfde plek, waarop hij ook was gestart. Uiteindelijk ging Sebastian Vettel er met de zege vandoor.

Christian Horner & Max Verstappen, 2017

2018

Het tweede volledige jaar dat Verstappen bij Red Bull zat stond in het teken van het verslaan van teamgenoot Daniel Ricciardo. Dat lukte de Nederlander tijdens de kwalificatie in de openingswedstrijd in Melbourne. De Limburger wist de vierde plek te pakken, ééntje voor The Honey Badger. De race ging echter niet volgens plan. Verstappen kwam niet lekker weg van zijn startplek en zag Romain Grosjean voorbijkomen. In de jacht op de Fransman verloor de Nederlander de controle over zijn Red Bull en maakte hij een pirouette in de eerste bocht, waarbij hij een aantal plekken verloor en werd ingehaald door Ricciardo. Toen de vlag viel was Verstappen de nummer zes op het scorebord en teamgenoot Ricciardo wist door te stoten naar P4.

2019

Het eerste jaar dat Red Bull met Honda-motoren ging rijden, was begonnen. De Japanners hadden een turbulente periode met McLaren achter de rug en na een jaartje bij Toro Rosso was het tijd om het topteam te voorzien van power units. Verstappen had daarnaast een nieuwe teamgenoot in Pierre Gasly, maar die had grote moeite om op niveau te komen. De Nederlander wist de vierde tijd te rijden tijdens de kwalificatie en wees naar het Honda-logo op het podium na de wedstrijd, want Verstappen wist als derde over de streep te komen en bevestigde daarmee dat het team de juiste keuze had gemaakt.

Helmut Marko & Max Verstappen, 2019

2022

Vanwege de pandemie werd de Grand Prix van Australië in 2020 en in 2021 niet verreden en keerde het Formule 1-circus pas in 2022 terug naar Melbourne. Aan het begin van 2022 was het vooral Ferrari dat beschikte over een dominante en snelle bolide en tijdens de kwalificatie moest de titelhouder de pole position aan Charles Leclerc laten, die ook de race op zondag wist te winnen. Verstappen vertrok weliswaar vanaf P2, maar viel in de 38e ronde uit met hydraulische problemen.

2023

Voorlopig heeft Verstappen nog geen zege weten te pakken op Australische grond en met de titelstrijd van 2023 in het achterhoofd, die hoogstwaarschijnlijk tussen hem en zijn teamgenoot Pérez zal gaan, zal het van cruciaal belang zijn om in 2023 voor het eerst op de hoogste treden te gaan plaatsnemen.