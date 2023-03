Lars Leeftink

De Formule 1 gaat, twee jaar na het invoeren van de budgetcap, overwegen om de regels omtrent deze limiet aan te passen. De sport wil proberen ervoor te zorgen dat de F1-teams die nu een achterstand hebben op de topteams, dit gat makkelijker goed kunnen maken.

Dit weet Motorsport.com vrijdagochtend te melden. Sinds 2021 zijn de regels omtrent de budgetcap ingevoerd, en sindsdien hebben de regels vooral in het middenveld ervoor gezorgd dat teams dichter bij elkaar in de buurt zijn gekomen. De drie teams die al jaren bovenin meedraaien, Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari, doen dit in 2023 echter nog steeds. Alleen Aston Martin heeft zich tot nu toe bij het dominante trio kunnen voegen, waarbij gezegd moet worden dat dit na twee races in 2023 nog vroeg is om te concluderen. Kortom: de budgetcap heeft nog niet het gewenste effect, zeker niet voor de teams die al jaren achterin of in het middenveld bivakkeren.

F1 in gesprek over aanpassen budgetcap

De gesprekken zijn vooral gericht op de limitaties die de teams, vooral de teams achterin het veld, momenteel hebben omtrent het bouwen van nieuwe infrastructuur en fabrieken. Dit willen de teams graag doen in een poging de auto beter, sneller en efficiënter door te kunnen ontwikkelen en het gat te dichten naar de topteams. Er wordt momenteel wel een uitzondering gemaakt in de regels op het gebied van het bouwen van windtunnels, maar niet als het aankomt op het bouwen van nieuwe fabrieken en infrastructuur. Deze uitgaven horen dus gewoon bij de budgetcap. Teams die achterin het veld zitten moeten daardoor dus alsnog besparen op upgrades en het verbeteren van hun auto om nieuwe fabrieken en infrastructuur mogelijk te maken. Daardoor hebben de teams met een al aanwezige en moderne infrastructuur, wat vooral voor de teams voorin geldt, een voordeel.

Volgens de geruchten lijkt de Formule 1 zich dit ook te realiseren en te willen kijken naar veranderingen. Motorsport.com weet te melden dat het onderwerp is besproken bij een vergadering van de F1 Commission. Het overwegen van reglementswijzigingen gaat vooral gebeuren dankzij Williams. Teambaas James Vowles, dit jaar overgekomen van Mercedes, is een grote voorstander van nieuwe regelgeving om het bouwen van infrastructuur makkelijker te maken. Dit is niet gek, gezien het feit dat Williams al jaren achterin het veld rijdt en de weg naar voren maar niet weet te vinden. Er zijn echter meerdere teams die het idee steunen om regels aan te passen en het verbeteren van de infrastructuur ook voor de teams achterin makkelijker te maken. De FIA en de FOM staan ervoor open en gaan nu een onderzoek doen om te kijken wat er gedaan kan worden om dit te bewerkstelligen.

Budgetcap 2021

Of iedereen zich in 2022 aan de budgetcap heeft gehouden is afwachten, maar dit was in 2021 niet het geval. Dat jaar, het eerste jaar met de budgetcap, ging Red Bull als enige team over de budgetcap. De straf: een boete van 7 miljoen dollar en een jaar lang 10% minder testtijd. Daarnaast begingen Red Bull, Aston Martin en Williams procedurele fouten. Al met al is er dus ook nog wel wat onduidelijkheid bij de teams, vooral over het papierwerk en wat wel of niet onder de budgetcap valt. De vraag is of dit in 2022 beter is gegaan. Voor nu wordt dus onderzocht of er, waarschijnlijk vanaf 2024 of later, aanpassingen gedaan gaan worden aan de reglementen.